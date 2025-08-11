Petak istorijski dan za Rudar i Prijedor: Protiv Radnika pod svjetlošću reflektora!

Srpski derbi 4. kola Premijer lige BiH igraće se u večernjem terminu (21.00).

Izvor: FK Rudar Prijedor

Gradski stadion u Prijedoru biće za četiri dana domaćin istorijske utakmice za grad na Sani!

Rudar Prijedor, povratnik u Premijer ligu BiH nakon tri godine, dočekaće ekipu bijeljinskog Radnika.

Tim Perice Ognjenovića u ovaj susret ulazi osokoljen remijem (1:1) sa Željezničarom na Grbavici, a kako je saopštila TV Arena sport koja je nosilac prava prenosa bh. prvenstva, okršaj Rudar Prijedora i Radnika odigraće se u večernjem terminu!

Utakmica će, naime, početi u 21.00 čas, pa će tako Rudar Prijedor odigrati prvi meč ikad pred domaćom publikom pod svjetlošću reflektora, koji su postavljeni prije nekoliko dana na Gradski stadion.

"Rudari" su, podsjetimo, u prva dva kola upisali isto toliko poraza (Borac 6:0, Široki Brijeg 1:3).

Međutim, na gostovanju Željezničaru pokazali su da će biti tvrd orah svim rivalima u nastavku sezone, a u narednom kolu će pokušati da nanesu Radniku prvi poraz u novoj sezoni (Željezničar 1:1, Sarajevo 4:4, Posušje 2:0).

(mondo.ba)