Analiza suđenja: Rudar oštećen za penal na Grbavici!

Sudija Dražen Marić i njegovi pomoćnici u VAR sobi propustili da dosude jedanaesterac za Rudar Prijedor na meču protiv Željezničara.

Fudbalski savez BIH objavio je najnoviju analizu sudijskih odluka na utakmicama 3. i 4. kola Premijer lige BIH, u kojoj je navedeno nekoliko sudijskih odluka, a jedna od njih praktično je imala i direktan uticaj na rezultat.

Željezničar i Rudar remizirali su 1:1 na Grbavici, međutim, Prijedorčani su prema ocjeni Komisije za sudije i suđenje oštećeni, pošto im nije dosuđen jedanaesterac.

Propustio je da to uradi sudija Dražen Marić iz Bijeljine, a izostala je i reakcija iz VAR sobe u kojoj je bio Ernis Džemidžić i Var pomoćnik Arnel Novalić.

Pročitajte analizu suđenja utakmica 3. i 4. kola Premijer lige BIH:

„FK Željezničar – FK Rudar Prijedor

U 34. minuti utakmice, nakon dosuđenog kaznenog udarca za gostujuću ekipu nad igračem broj 11 uslijedila je opravdana VAR intervencija (OFR). Pregledom snimke sudac uočava da nije bilo prekršaja, te poništava prethodno dosuđeni kazneni udarac i dodijeljeni žuti karton domaćem igraču.

U 63. minuti, nakon ispravno dosuđene prednosti od strane suca, akcija se nastavila preko krilne strane, gdje je u završnici došlo do zakašnjelog starta obrambenog igrača domaćih broj 33 u vlastitom kaznenom prostoru. VAR intervencija je u ovom slučaju izostala, iako je postojala mogućnost da sudac situaciju pregleda i ispravi odluku, s obzirom na to da se radilo o nedozvoljeno oštrom startu, što je trebalo rezultirati dosuđivanjem kaznenog udarca.

4. kolo

FK Rudar Prijedor – FK Radnik

U 14. minuti utakmice igrač broj 11 domaće ekipe, u duelu s protivničkim igračem, inicirao je kontakt i pao, nakon čega je sudija pogrešno dosudio kazneni udarac za domaću ekipu. Nakon opravdane VAR intervencije i pregleda situacije (OFR), sudija mijenja odluku, te ispravno dosuđuje indirektni slobodni udarac za gostujuću ekipu i izriče opomenu igraču broj 11 zbog nesportskog ponašanja – simuliranja. Smatramo da je sudija ovakvu ispravnu odluku trebao donijeti i bez pomoći VAR-a.

U 39. minuti utakmice, nakon brze akcije, igrač broj 47 domaće ekipe pravi prekršaj nad napadačem gostujuće ekipe broj 11. sudija u prvom trenutku dosuđuje igranje rukom za domaću ekipu. Nakon opravdane VAR intervencije i pregleda situacije (OFR), sudija mijenja odluku i isključuje iz igre igrača broj 47 domaće ekipe zbog sprječavanja izgledne prilike za postizanje pogotka (DOGSO). Smatramo da sudija, iako je bio dobro pozicioniran, zbog brzine akcije i mjesta kontakta nije mogao odmah donijeti ispravnu odluku na terenu, ispravna i opravdana intervencija VAR-a.

FK Velež – FK Željezničar

U 6. minuti utakmice, iako je sudija bio u očekivanoj poziciji, zbog odbrambenih igrača koji su se nalazili ispred njega nije mogao uočiti prekršaj – gaženje u kaznenom prostoru od strane odbrambenog igrača broj 33. Nakon ispravne VAR intervencije i OFR pregleda, sudija mijenja odluku te ispravno dosuđuje kazneni udarac za domaću ekipu.

U 27. minuti utakmice, nakon ispravno dosuđenog prekršaja i brze reakcije gostujuće ekipe prilikom izvođenja, sudija je brzopleto donio odluku bez konsultacije s ostatkom sudijskog tima. Situaciju sprječavanja izgledne prilike za postizanje pogotka (DOGSO) pogrešno je okarakterisao kao obećavajući napad (SPA), čime je načinio grešku. Nakon opravdane VAR intervencije i OFR pregleda, odluka je ispravljena te je igrač broj 8 ispravno isključen iz igre crvenim kartonom zbog sprječavanja izgledne prilike za postizanje pogotka (DOGSO)“, navodi se u analizi.