logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neven Đurasek potpisao za Zrinjski

Neven Đurasek potpisao za Zrinjski

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Mostarski Zrinjski dobio je značajno pojačanje za novu sezonu!

Neven Đurasek pojačanje HŠK Zrinjski Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Hrvatski vezista Neven Đurasek potpisao je dvogodišnji ugovor s mostarskim klubom.

Đurasek, 27-godišnji igrač dolazi u Zrinjski nakon što je u prošloj sezoni nosio dres mađarskog Debrecena.

Profesionalnu karijeru je počeo u Dinamu iz Zagreba, čiji je član bio sedam godina, a osim u HNL-u (NK Lokomotiva, NK Varaždin) u inostranstvu je igrao još za slovenačku Olimpiju, ukrajinski Šahtjor i grčki Aris.

Zrinjski, aktualni prvak Bosne i Hercegovine, ovim potezom nastavlja jačati tim pred nastavak evropskih kvalifikacija i za novu sezonu Premijer lige BiH.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC