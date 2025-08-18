Neven Đurasek potpisao za Zrinjski

Mostarski Zrinjski dobio je značajno pojačanje za novu sezonu!

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Hrvatski vezista Neven Đurasek potpisao je dvogodišnji ugovor s mostarskim klubom.

Đurasek, 27-godišnji igrač dolazi u Zrinjski nakon što je u prošloj sezoni nosio dres mađarskog Debrecena.

Profesionalnu karijeru je počeo u Dinamu iz Zagreba, čiji je član bio sedam godina, a osim u HNL-u (NK Lokomotiva, NK Varaždin) u inostranstvu je igrao još za slovenačku Olimpiju, ukrajinski Šahtjor i grčki Aris.

Zrinjski, aktualni prvak Bosne i Hercegovine, ovim potezom nastavlja jačati tim pred nastavak evropskih kvalifikacija i za novu sezonu Premijer lige BiH.

(MONDO)