Podjela plijena u hercegovačkom derbiju: Igoru Štimcu falio gol, Dean Klafurić zadovoljan bodom

U četvrtom kolu Premijer lige BiH, Zrinjski i Široki Brijeg odigrali su sinoć u Mostaru bez golova.

Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Bio je to prvi ligaški susret sezone za Zrinjski, koji je odložio tri prethodne utakmice zbog evropskih nastupa.

Treneri oba tima Igor Štimac i Dean Klafurić prokomentarisali su meč "Pod Bijelim brijegom" i obojica izrazili zadovoljstvo učinkom svojih igrača, iako s različitim naglascima.

Štimac razumljivo nije bio zadovoljan remijem, ali je naglasio da svojim igračima nema što zamjeriti.

"Prvo poluvrijeme nije bilo dovoljno dobro. Nedostajalo je kvaliteta i mirnoće u posljednjem pasu. Ostavljali smo prostora za kontre, ali nas je (Goran) Karačić spašavao. Drugo poluvrijeme je bila prava 'viktorija', igrali smo na jedan gol, nismo im dali da pređu centar. Ipak, moramo biti opasniji pred golom", izjavio je Štimac.

Naglasio je da centaršutevi moraju biti precizniji te da ekipa treba više vremena za uigravanje.

"Momci su ostavili dušu i srce na terenu svih 98 minuta. Golovi će doći", dodao je optimistično.

Štimac je osvrnuo i na predstojeći evropski izazov protiv Utrehta u Konferencijskoj ligi.

"To je vrlo jaka ekipa, među četiri najbolje u Holandiji. Desetak puta su vrijedniji od nas na tržištu, ali to je ljepota fudbala - pružiti otpor i pokušati pobijediti", zaključio je Štimac.

S druge strane, kolega sa širokobriješke klupe Dean Klafurić bio je zadovoljan osvojenim bodom, prvim nakon šest godina posta.

"Veliki je to bod za nas, pogotovo protiv ovako dobre ekipe i u ovakvoj atmosferi. Čestitam igračima na borbenosti i organizaciji u fazi odbrane. Prvo poluvrijeme smo bili opasni, ali u drugom je Zrinjski preuzeo inicijativu. Spriječili smo ih da stvore puno šansi, a najopasniji su bili iz prekida", rekao je Klafurić i čestitao Zrinjskom na plasmanu u plej-of Lige Evrope, poželjevši sreću "plemićima" u duelu sa Utrehtom.

(MONDO)