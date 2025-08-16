Trener Zrinjskog pred Široki Brijeg: Ostveren prvi cilj u Evropi, sada želimo dobar start u prvenstvu BiH

Strateg mostarskih "plemića" Igor Štimac najavio je hercegovački derbi protiv Širokog Brijega.

Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski/Screenshot

Nakon velikog uspjeha i plasmana u plej-of Lige Evrope, trener Zrinjskog Igor Štimac poručio je da se ekipa sada okreće Premijer ligi Bosne i Hercegovine i teškom hercegovačkom derbiju protiv Širokog Brijega.

"Odradili smo posao kako su naši navijači očekivali i ostvarili prvi cilj. Sada se moramo okrenuti domaćem prvenstvu, želimo dobar start i važno je da budemo pravi od početka", rekao je Štimac na današnjoj konferenciji za medije.

Mostarski tim nakon iscrpljujućeg putovanja na Island dočekuje rivala koji je u prošlom kolu poražen od Veleža.

"Široki je disciplinovana ekipa koja igra u formaciji 4-1-4-1. Imaju jasne okidače za presing, ali i slabosti koje ćemo pokušati iskoristiti. Očekujem tešku i zahtjevnu utakmicu i moraćemo birati svježe noge", dodao je Štimac.

Novi trener Zrinjskog govorio je i o promjenama u stručnom štabu, dolasku Marija Tota te igračkim pojačanjima.

"Mario je moj dugogodišnji prijatelj i čovjek s velikim iskustvom. Želimo jačati ne samo igrački kadar nego i stručni štab. (Neven) Đurasek nam se pridružuje, (Marko) Vranjković je već tu, a razmatramo i druge opcije poput (Mije) Caktaša. Što se tiče (Frana) Topića, prerano je za tu priču, on će pokušati izboriti minutažu u Dinamu, a onda ćemo vidjeti", istakao je trener "plemića".

Štimac je naglasio da je zdravstveno stanje u ekipi sve bolje, iako se još čeka na povratak Tajlera (Burija) i (Marijana) Ćavara, dok se Ivan Posavec nakon duge pauze tek priključio treninzima.

"Ova ekipa je pretrpjela odlazak šest važnih igrača, treba vremena za balans i prilagođavanje, ali optimizam vlada u svlačionici. Sretni smo zbog plasmana u grupnu fazu jer to klubu donosi značajan prihod i stabilnost, ali sada je još važnije da krenemo dobro u prvenstvu. Želim da nas drugi love, a ne da mi hvatamo njih", zaključio je Štimac.

Zrinjski i Široki Brijeg odmjeriće snage u nedjelju u Mostaru s početkom u 21 čas. Hercegovački derbi sudiće Ermin Sivac iz Zenice, a direktan prenos je na TV Arena Sport.

(MONDO)