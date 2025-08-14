Vico Zeljković poslije novog evro-uspjeha Zrinjskog: "Vjerujem u plasman u Ligu Evrope - ostvarivo je!"

Predsjednik FS BiH oglasio se nakon plasmana "plemića" u plej-of Lige Evrope.

Izvor: HŠK Zrinjski

Fudbaleri Zrinjskog trijumfovali su nad Breidablikom u dvomeču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Zakazali su tako susrete u plej-ofu sa holandskim Utrehtom, ali izborili, u najgorem slučaju, evropsku jesen, odnosno mjesto u ligaškom dijelu Konferencijske lige.

Mostarski klub je tako ponovio uspjeh iz 2023. godine, kada je takođe stigao do glavne faze ovog takmičenja, a odmah nakon uspjeha bh. šampiona, oglasio se predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković.

"I treću godinu zaredom, BiH će imati svog predstavnika u grupnoj fazi evropskih takmičenja!

Pobjedom na Islandu, Zrinjski je obezbijedio plasman u UEFA Konferencijsku ligu, a pred njima je i prilika da ispišu novu stranicu istorije i postanu prvi bh. klub koji će igrati u ligaškom dijelu UEFA Lige Evrope.

Vjerujem da je to ostvarivo – hrabrom, požrtvovanom i pametnom igrom Zrinjski može doći do tog cilja. Ovo je ogroman uspjeh za naš klupski fudbal i dokaz da se kontinuiranim radom, ulaganjima i zajedničkim zalaganjem mogu praviti iskoraci na međunarodnoj sceni.

Treću godinu zaredom biti na evropskoj mapi klupskog fudbala nije slučajnost, nego rezultat strategije, upornosti i vjere u ono što radimo", napisao je Zeljković na društvenim mrežama.

Prva utakmica između Zrinjskog i Utrehta igra se sljedećeg četvrtka (21. avgust) u Mostaru, a revanš u Utrehtu je sedam dana kasnije.

(mondo.ba)