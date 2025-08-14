Zrinjski (ponovo) ide u Holandiju: Prije šest godina je srušio favorizovanog rivala – sada je ulog još veći!

Mostarci će za mjesto u ligaškom dijelu Lige Evrope igrati protiv Utrehta.

Fudbaleri Zrinjskog će za mjesto u grupnoj fazi Lige Evrope igrati protiv Utrehta.

Holandski klub je, nakon prošlosedmičnog trijumfa nad Servetom u Švajcarskoj (1:3), večeras došao do pobjede i pred domaćom publikom, rezultatom 2:1. Zakazao je tako dvomeč sa Mostarcima, koji su ranije tokom večeri iz daljeg takmičenja eliminisali Breidablik.

Prva utakmica između Zrinjskog i Utrehta igraće se sljedećeg četvrtka u Mostaru, dok je revanš u Holandiji sedam dana kasnije.

Podsjetimo, klub iz grada na Neretvi je kroz istoriju nastupa u Evropi već igrao protiv Utrehta. Dogodilo se to u ljeto 2019. godine, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Mostarci su tada napravili senzaciju i eliminisali favorizovanog rivala. U prvoj utakmici, igranoj u Holandiji, bilo je 1:1, da bi Zrinjski pred domaćom publikom stigao do pobjede (2:1) poslije produžetka. Ekipom je tada kao trener komandovao Hari Vukas.

Kako god se završio dvomeč sa Utrehtom, ekipa Igora Štimca će do kraja 2025. godine sigurno igrati na evropskoj sceni, s obzirom na to da plasman u plej-of Lige Evrope, u najgorem slučaju, donosi mjesto u ligaškom dijelu Konferencijske lige.

