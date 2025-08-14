logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zrinjski (ponovo) ide u Holandiju: Prije šest godina je srušio favorizovanog rivala – sada je ulog još veći!

Zrinjski (ponovo) ide u Holandiju: Prije šest godina je srušio favorizovanog rivala – sada je ulog još veći!

Autor Dragan Šutvić
0

Mostarci će za mjesto u ligaškom dijelu Lige Evrope igrati protiv Utrehta.

Zrinjski protiv Utrehta u plej ofu Lige Evrope Izvor: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Fudbaleri Zrinjskog će za mjesto u grupnoj fazi Lige Evrope igrati protiv Utrehta.

Holandski klub je, nakon prošlosedmičnog trijumfa nad Servetom u Švajcarskoj (1:3), večeras došao do pobjede i pred domaćom publikom, rezultatom 2:1. Zakazao je tako dvomeč sa Mostarcima, koji su ranije tokom večeri iz daljeg takmičenja eliminisali Breidablik.

Prva utakmica između Zrinjskog i Utrehta igraće se sljedećeg četvrtka u Mostaru, dok je revanš u Holandiji sedam dana kasnije.

Podsjetimo, klub iz grada na Neretvi je kroz istoriju nastupa u Evropi već igrao protiv Utrehta. Dogodilo se to u ljeto 2019. godine, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Mostarci su tada napravili senzaciju i eliminisali favorizovanog rivala. U prvoj utakmici, igranoj u Holandiji, bilo je 1:1, da bi Zrinjski pred domaćom publikom stigao do pobjede (2:1) poslije produžetka. Ekipom je tada kao trener komandovao Hari Vukas.

Kako god se završio dvomeč sa Utrehtom, ekipa Igora Štimca će do kraja 2025. godine sigurno igrati na evropskoj sceni, s obzirom na to da plasman u plej-of Lige Evrope, u najgorem slučaju, donosi mjesto u ligaškom dijelu Konferencijske lige.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski fudbal Utreht Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC