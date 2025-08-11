Grk ponovo sudi Zrinjskom i Breidabliku: UEFA delegirala arbitra koji je već svjedočio istorijskom uspjehu Mostaraca!

Kao i prije dvije godine, tako će i sada Anastasios Papapetru biti glavni sudija na susretu Breidablik - Zrinjski.

Fudbaleri Zrinjskog u četvrtak (14. avgust) imaju priliku da obezbijede evropsku jesen.

Mostarci će za tri dana gostovati na Islandu, ekipi Breidablika, u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Prvi meč, igran 7. avgusta u gradu na Neretvi, završen je remijem (1:1), a uspješniji tim iz ovog dvomeća će steći pravo nastupa u plej-ofu za mjesto u drugom evro-takmičenju po jačini i tako, u najgorem slučaj, obezbijediti ligaški dio Konferencijske lige.

Drugim riječima, već sad bi tim Igora Štimca obezbijedio evropsku jesen, a UEFA je objelodanila ime arbitra za novi istorijski meč aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine.

Na centru će se naći Grk Anastasios Papapetru (40), koji je, zanimljivo, dijelio pravdu na revnaš utakmici Breidablika i Zrinjskog prije dvije godine na Islandu.

Dva tima su se i tad sastala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Bio je taj susret, u kojem je Zrinjski poražen rezultatom 1:0, stvar formalnosti, s obzirom na to da je mostarski tim u prvoj utakmici pred domaćom publikom ostvario pobjedu rezultatom 6:2.

Nakon tog meča, Zrinjski je izborio mjesto u plej-ofu za Ligu Evrope, ali je već tada znao da u džepu ima Konferencijsku ligu. Postao je tako prvi bh. klub kojem je pošlo za rukom da zaigra u grupoj fazi nekog evro-takmičenja.

Osim te, Papapetru je dijelio pravdu na još osam utakmica kvalifikacija za Ligu Evrope u dosadašnjoj karijeri te na isto toliko u grupnoj fazi.

U glavnoj fazi Konferencijske lige do sada je delegiran za četiri, a u kvalifikacijama za tri utakmice.

Riječ je, inače, o sudiji koji je u grčkoj eliti debitovao prije tačno 12 godina, u avgustu 2013. godine, a značku FIFA nosi od 2016. godine.

Do sada je bio delegiran za 116 utakmica grčkog prvenstva, dok je 26 puta bio glavni arbitar na kup-utakmicama.

U slučaju da Zrinjski eliminiše Islanđane, za mjesto u Ligi Evrope igrao bi protiv boljeg tima iz dva duela Serveta i Utrehta. Ako u tome ne uspije, igraće u plej-ofu za Konferencijsku ligu protiv uspješnije ekipe iz dva susreta Milsamija i Virtusa.

