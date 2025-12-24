Javor podnosi krivične prijave zbog poraza protiv Vojvodine

Fudbalerima Javora poništen drugi gol na meču, Vojvodina napravila preokret, a FSS istakao da nije bilo ofsajda.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Javora iz Ivanjice poraženi su od Vojvodine (2:1) u 20. kolu Superlige Srbije, a taj meč privukao je mnogo pažnje u finišu 2025. godine. Ivanjičani su se žalili na suđenje sa tog meča, zbog poništenog gola koji je postigao Bubakari Dukure i tako duplirao prednost. Donesena je odluka da je u pitanju ofsajd, što je na kraju demantovala Sudijska komisija FSS.

Nakon što je zvanično tijelo Fudbalskog saveza Srbije saopštilo da je Javor oštećen u Ivanjici, taj klub je najavio krivične prijave! Smatraju Ivanjičani da je ovaj meč imao veliki značaj u njihovoj borbi za opstanak u društvu najboljih srpskih timova, pa neće čekati kazne za aktere meča već će samostalno pokrenuti postupke.

Meč u Ivanjici sudio je Milan Mitić, njegovi pomoćnici na terenu bili su Bojan Banović i Miloje Milićević, dok su u VAR sobi sjedili Milan Stefanović i Dragan Bogićević. Da li je Javor u saopštenju mislio na nekog od njih, ostaje nam da vidimo. Saopštenje kluba iz Ivanjice prenosimo u cijelosti:

"FK Javor Matis obavještava javnost da će klub, u skladu sa zakonom, samostalno pokrenuti krivične postupke pred nadležnim državnim organima protiv odgovornih lica za koja postoji osnovana sumnja da su svojim delovanjem nanijela direktnu i nemerljivu štetu našem klubu tokom utakmice protiv FK Vojvodina, koju smatramo ključnom u borbi za opstanak u Superligi Srbije.

Postoji ozbiljna sumnja da su dva ili tri lica, kroz nedozvoljene uticaje i radnje, djelovala u okviru određenih interesnih grupa, čime su narušeni integritet utakmice i principi ravnopravnog takmičenja. Posljedice takvog delovanja su višestruke i ogledaju se u sportskoj, moralnoj, finansijskoj i institucionalnoj šteti po klub.

Želimo istovremeno da istaknemo da Fudbalski savez Srbije zaslužuje pohvale za napore i vidljiv napredak u unapređenju suđenja i regularnosti takmičenja u Superligi u posljednjem periodu. Upravo zbog toga smatramo da je utakmica protiv Vojvodine izolovan slučaj, koji odudara od opšteg trenda i kao takav zahtjeva posebnu pažnju i detaljno ispitivanje.

Međutim, nedvosmisleno ističemo da ovaj konkretan meč, po našem uvjerenju, nije bio lišen uticaja određenih interesnih struktura, što predstavlja ozbiljan udarac po kredibilitet takmičenja. FK Javor Matis zbog toga neće ostati na nivou saopštenja i apela, već će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva, uključujući i krivičnopravne mehanizme, kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo i ko snosi odgovornost.

Naš cilj nije konfrontacija, već utvrđivanje istine, zaštita interesa kluba i očuvanje integriteta srpskog fudbala, kako se slične situacije više ne bi ponavljale", navodi se u saopštenju.

Nakon odigranih 20 kola ekipa Javora iz Ivanjice ima 21 osvojen bod i nalazi se na 13. mjestu na tabeli, a to znači da mu je ugrožen status u društvu najboljih. Nakon 10 mečeva u proljećnom dijelu prvenstva tabela će se prepoloviti, a četiri tima iz plej-aut zone će ispasti u Prvu ligu Srbije.