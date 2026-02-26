logo
Ko sudi Zvezdi na Marakani? Murinjo ga jurio po parkingu, pravio haos i u Ligi šampiona

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Engleski sudija Entoni Tejlor dijeliće pravdu na utakmici između Zvezde i Lila, a Žoze Murinjo ga nikako ne podnosi

Entoni Tejlor sudi utkamicu Zvezda Lil Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda igra protiv Lila meč za prolaz u osminu finala Lige Evrope. Prvi duel u Francuskoj završen je minimalnom pobjedom srpskog tima (1:0), tako da sada sve to mora da "ovjeri" na Marakani. Pravdu na tom meču deliće Entoni Tejlor.

Britanski sudija koji već dugo sudi u Premijer ligi i koji je postao posebno poznat kada ga je Žoze Murinjo jurio na parkingu. Bilo je to poslije finala Lige Evrope 2023. godine u kom je Sevilja pobijedila Romu, a portugalski stručnjak bio je jako nezadovoljan suđenjem Tejlora.

Nemanja Matić ubacio je loptu u kazneni prostor, jedan fudbaler španskog tima je igrao rukom, a sudija nije pokazao na "kreč". To je žestoko razbjesnilo "Posebnog" koji je tada čekao Entonija na parkingu i vrijeđao ga dok je pokušavao da napusti stadion u Budimpešti.

"Ti si je***a sramota, donosio si sramotne odluke", vikao je Murinjo ka njemu.

Pravio haos u Ligi šampiona, a u Liverpulu ga ne vole

Imao je Tejlor i nesvakidašnju situaciju 2021. godine na meču Lige šampiona između kijevskog Dinama i Benfike. Tada je pokazao drugi žuti karton Denisu Garamašu, igraču koji nije imao javnu opomenu prije toga. Pokušavao je Ukrajinac bezuspješno da mu objasni da nema žuti, krenuo je ka svlačionici, pa je onda na sugestiju svojih pomoćnika shvatio kakvu je grešku napravio, pa se ispravio i vratio ga na teren.

Ne vole ga nešto posebno ni u Liverpulu, pošto je sudija koji je rođen u Mančesteru i sudio je meč Junajteda i Liverpula što je razbjesnilo navijače koji su tražili promjenu sudije zbog toga.

Kako je Zvezda prolazila sa njim?

Izvor: MN PRESS

Tejlor je do sada sudio Zvezdi dva puta, na dvije utakmice u kvalifikacijama za Ligu šampiona i obje su igrane u Beogradu. Prov protiv Jang Bojsa, pa onda protiv Makabija iz Haife. I oba meča završena su remijem.

Prvi 2019. protiv švajcarskog tima (1:1) i tada je u nadoknadi pokazao drugi žuti karton Tomaneu, a 2022. godine protiv izraelskog predstavnika je završen rezultatom 2:2. Tada je dosudio penal za goste u nadoknadi prvog poluvremena, a gol za izjednačenje bio je autogol Milana Pavkova u 90. minutu. Zanimljivo je da i sada Zvezdi protiv Lila odgovara neriješen rezultat...

Tagovi

FK Crvena zvezda Lil Liga Evrope

