Kristijano Ronaldo kupio poznati španski klub, hoće da napadne Real i Barsu

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Kristijano Ronaldo kupio je 25 odsto španskog kluba Almerije

kristijano Ronaldo postao suvlasnik Almerije Izvor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Kristijano Ronaldo (41) odlučio je da krene sa ozbiljnim ulaganjima u fudbal. Iako se još uvijek aktivno bavi fudbalom odlučio je da postane delimični vlasnik poznatog španskog kluba Almerije. Kupio je 25 odsto vlasništva kluba koji se takmiči u drugoj španskoj ligi.

"Već duže vrijeme imam ambiciju da doprinesem fudbalu van samog terena. Almerija je španski klub sa solidnom bazom i potencijalom za rast. Želim da radim sa timom koji će pomoći da klub ode u narednu fazu rasta", rekao je Ronaldo.

Dionice, tačnije 25 odsto vlasništva, kupio je preko svoje filijale "CR7 Sports" i sve to uz pomoć arapskog novca.

"Veoma smo srećni zato što je Kristijano izabrao naš klub za ulaganje. Smatra se najboljim fudbalerom u istoriji i dobro poznaje španski fudbal. Razumije potencijal koji imamo i šta gradimo ovde", poručio je predsjednik Almerije Mohamed Al Kereihi.

Almerija se trenutno nalazi na trećem mjestu u Segundi i ima dobre šanse da se plasira u Primeru i da se naredne godine nadmeće sa Realom, Barselonom, Atletiko Madridom...

Kristijano Ronaldo Almerija fudbal

