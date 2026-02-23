logo
Potvrđena optužnica protiv 14 osoba zbog napada na navijače Zvezde u Tuzli

Autor mondo.ba/SRNA
0

Optužnica je potvrđena protiv 11 državljana Hrvatske i trojice državljana BiH.

Optužnica protiv 14 osoba zbog napada na navijače Crvene zvezde Izvor: MUP KS

Opštinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu protiv 14 osoba zbog učestvovanja u grupi koja je napala navijače FK Crvena zvezda u blizini Međunarodnog aerodroma Dubrave kod Tuzle, saopšteno je danas iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Optužnica je potvrđena protiv jedanaest državljana Hrvatske: Josipa Kusture (39), Ivana Beokovića (33), Tomislava Kusture (40), Alena Barunčića (22), Marka Jovanovića (25), Petra Vukasovića (45), Pere Vujčića (31) iz Splita, Marina Kristijana Mikelija (24) iz Trogira, Roka Kalašića (22) iz Pule, Duje Penića (30) iz Ploča, Ivana Vrsalovića (25) iz Supetara.

Optužnica je takođe potvrđena i protiv tri državljana BiH - Marka Primorca (27) iz Čitluka, Josipa Sivrića (20) iz Međugorja i Andreja Jokića (28) iz Brčkog, koji ima državljanstvo BiH i Austrije.

Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva, oni su optuženi da su 24. januara 2026. godine oko 22.00 časa u mjestu Dubrave Gornje u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla djelovali kao organizovana grupa, koju su pored njih činila i druga lica.

Oni su sa više vozila došli na ovu lokaciju, sačekali grupu navijača FK Crvena tvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmea doći na aerodrom.

Kada je grupa navijača pomenutog kluba izašla iz kruga aerodroma, ova grupa ih je napala upotrebljavajući fizičku silu, drvene palice, metalne šipke, baklje i druge predmete.

U napadu na navijače, četiri osobe su teško povrijeđene, uključujući i jednog policijskog službenika Policijske uprave Živinice, koji je izašao na službenu intervenciju, dok je veći broj osoba lakše povrijeđen.

Postupajući tužilac je Opštinskom sudu u Živinicama predložio da se optuženima produži mjera pritvora nakon potvrđivanja optužnice.

Opštinski sud u Živinicama je danas zakazao ročište za izjašnjenje o krivici optuženih.

(mondo.ba/SRNA)

