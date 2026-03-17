Međedović nije dobio vizu za Ameriku: Srpski teniser zbog bizarnog razloga propustio dva velika turnira

Izvor: Emilie Lohmann/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hamad Međedović nije igrao na turnirima u Indijan Velsu i Majamiju. Pretpostavka je bila da je u pitanju neka povreda i da zbog toga nije došao, ali je istina drugačija. Nije dobio američku vizu i nije mogao da igra na dva Mastersa.

Hamad je pred turnir u Indijan Velsu trenirao u svojoj bazi u Španiji desetak dana i onda je čuo da ne može da ide u Ameriku. Agencija koja je bila zadužena da riješi tu vizu je napravila propust zbog koje je ostao bez vize i samim tim bez učešća na turniru.

"Nije mi bilo svejedno prvih nekoliko dana, poslije sam bio okej. Šta je tu je, viša sila", rekao je Međedović za "Sport klub".

Hamad je pao na 125. poziciju na ATP listi i sada ga čeka "jurnjava" za bodovima i povratak na bolji rang. Već je krenuo da se sprema za sezonu turnira na šljaci.

"Klasično, udarnički rad, ne radim na nekim specifičnostima. Moraju da se jure bodovi za ovo što se nije igralo", završio je Međedović.

