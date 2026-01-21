"Krenuo je haos u glavi, teško mi je palo": Hamad Međedović opet pobijedio "sam sebe"

Srpski teniser Hamad Međedović ispunio je dječački san, ali nije uspio da napravi iskorak na Australijan openu.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Srpski teniser Hamad Međedović poražen je u drugom kolu Australijan Opena od Australijanca Aleksa de Minora poslije borbe u četiri seta. Srpski as je dobro krenuo, poveo je u setovima nakon taj-brejka, ali potom je ubjedljivo izgubio naredna tri seta. Ono što je Hamadova poruka poslije neuspjeha na prvom grend slemu u sezoni je da je ispunio dječački san igrajući na legendarnoj "Rod Lejver areni".

"Nevjerovatan je osjećaj. Uspjeli smo malo prije meča da idemo na zagrijavanje, oko pola sata, to mi je bio prvi put. Ovako nešto sam sanjao u prošlosti, to je san za svakog mladog igrača i ostvarilo mi se"", rekao je Međedović u uvodu.

Sve je išlo u pravom smjeru dok u drugom setu pri rezultatu 2:2 nije propustio šansu da uzme servis rivalu. "Krenuo je haos u glavi… Osjećao sam da imam kontrolu nad sobom, ali teško mi je palo što sam ispustio taj gem na 2:2. Osjećao sam da imam momentum, nisam iskoristio… Gem poslije toga, došao sam od 0-40 do djusa. Propuštena prilika, poslije je bilo kako je bilo."

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Od tog trenutka De Minor je preuzeo potpunu kontrolu, dok je Međedović potpuno klonuo.

"Nije prvi put da se dešava... Nije lako to objasniti. S igračem protiv njega moraš da si konstantno prisutan mentalno i fizički – to je povezano, a iscrpljujuće je u tome uspjeti. U prvom dijelu meča bio je vrhunski nivo igre, osjetio sam da sam malo bolji. Osjetio sam i da mi je teško da pratim taj ritam, imao sam utisak da je tu šta god da uradim, sve stiže… Ipak, nije bilo naznaka da bih mogao da padnem, ali jesam. Zapravo sam imao utisak da on malo pada u toj ranoj fazi drugog seta, a onda sam odjednom ja pao mnogo više nego on, dok je on napravio nalet."

Šta je potrebno u budućnosti kako bi napravio iskorak na najvećoj sceni?

"Na trenutke jesam bio bolji, ali s razlogom je on šesti na svijetu, a ja… koji sam već. Razlika je u pristupu sa svih aspekata – mentalno, fizičkom… Glupo bi bilo da kažem da sam zadovoljan, ali jeste bilo malo bolje u odnosu na prošlu godinu – tako da sam zadovoljan i razočaran. Nastavljam da radim, duga je godina, ovo je dug proces. Samo da idem putem kojim sam krenuo i da mi ovo da još veći podstrek, što vjerujem da hoće, jer sam vidio da mogu da igram s njima."

Još uvijek nije poznato da li će Međedović nastupati za reprezentaciju Srbije u predstojećem Dejvis kup duelu protiv Čilea.

"Slijedi mi nekoliko nedjelja u kojima branim dosta bodova. U Čileu se igra Dejvis kup na šljaci, a meni je dvorana u Evropi omiljeni dio sezone. Popričaću sa svojim timom i sa selektorom, pa ćemo donijeti odluku."