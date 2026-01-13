Hamad reda pobjede pred Australijan open: Dok Novak trenira, Srbija ima još jednog aduta u Melburnu

Hamad Međedović se nada da bi pobjedama pred Australijan open mogao da uhvati formu i da na prvom grend slemu sezone napravi proboj.

Izvor: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjajno je počeo sezonu Hamad Međedović. Mladi srpski teniser je krenuo na turniru u Ouklendu na Novom Zelandu od kvalifikacija, prošao je dva kola i sada je dobio i prvog rivala u glavnom žrijebu.

Savladao je Amerikanca srpskog porijekla Aleksandra Kovačevića 6:4, 3:6, 7:6 u dramatičnom duelu i zakazao je duel sa Jakubom Menšikom u drugoj rundi.

To znači da je za sada skupio 38 bodova i dočekaće Australijan open u prvih 100 na svijetu, ali bi nova pobjeda mogla da ga pogura i kao Top 60 gdje je već bio. Zaradio je 10.560 evra, a nadamo se da će ovo biti samo uvod u dobre igre na Australijan openu.

Tamo je već počeo da trenira Novak Đoković, a vidjeli smo ga na terenu sa Jiržijem Lehečkom. Počeo je i Karlos Alkaraz, ali sa kopiranjem Novaka.