logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hamad reda pobjede pred Australijan open: Dok Novak trenira, Srbija ima još jednog aduta u Melburnu

Hamad reda pobjede pred Australijan open: Dok Novak trenira, Srbija ima još jednog aduta u Melburnu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Hamad Međedović se nada da bi pobjedama pred Australijan open mogao da uhvati formu i da na prvom grend slemu sezone napravi proboj.

Hamad Međedović u drugom kolu turnira u Ouklendu Izvor: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjajno je počeo sezonu Hamad Međedović. Mladi srpski teniser je krenuo na turniru u Ouklendu na Novom Zelandu od kvalifikacija, prošao je dva kola i sada je dobio i prvog rivala u glavnom žrijebu.

Savladao je Amerikanca srpskog porijekla Aleksandra Kovačevića 6:4, 3:6, 7:6 u dramatičnom duelu i zakazao je duel sa Jakubom Menšikom u drugoj rundi.

To znači da je za sada skupio 38 bodova i dočekaće Australijan open u prvih 100 na svijetu, ali bi nova pobjeda mogla da ga pogura i kao Top 60 gdje je već bio. Zaradio je 10.560 evra, a nadamo se da će ovo biti samo uvod u dobre igre na Australijan openu.

Tamo je već počeo da trenira Novak Đoković, a vidjeli smo ga na terenu sa Jiržijem Lehečkom. Počeo je i Karlos Alkaraz, ali sa kopiranjem Novaka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hamad Međedović Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC