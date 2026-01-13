Novak se pojavio na Australijan openu: Stavio ruku na srce i pogledao u nebo, pomislio na "stotku" koju juri

Novak Đoković je odradio prvi trening u Melburnu i sada čekamo da startuje takmičenje na grend slemu ove sezone.

Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Novak Đoković se vratio u Melburn i na oduševljenje svih stao na teren. On je oko pet časova izjutra po srpskom vremenu odradio svoj prvi trening na Rod Lejver areni. Nekoliko hiljada navijača je oduševljeno pohrlilo na tribine da ga vidi i pozdravi,

Trening je odradio sa češkim teniserom Jiržijem Lehečkom, a kada je ušao na teren vidjeli smo njegov standardni ritual. Dodirnuo je beton, a zatim je stavio ruku na srce. Pogledajte taj momenat:

@DjokerNolereunites with an old friend on Rod Laver Arenapic.twitter.com/uGAkjjZnqU — #AusOpen (@AustralianOpen)January 13, 2026

Novak do sada nije igrao zvanične mečeve od početka godine pošto je otkazao svoje učešće na prvom turniru sezone u Brizbejnu. Sada ćemo ga tek u prvom kolu vidjeti i procijeniti u kakvoj je formi.

Na Australijan openu ove sezone on juri svoju 100. pobjedu, čime je onda US Open ostao jedini grend slem na kome nema trocifren broj trijumfa. Naravno, ono što najviše želi je 25. grend slem titula u karijeri. Pogledajte kako je trenirao: