logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak se pojavio na Australijan openu: Stavio ruku na srce i pogledao u nebo, pomislio na "stotku" koju juri

Novak se pojavio na Australijan openu: Stavio ruku na srce i pogledao u nebo, pomislio na "stotku" koju juri

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je odradio prvi trening u Melburnu i sada čekamo da startuje takmičenje na grend slemu ove sezone.

Novak Đoković je odradio prvi trening u Melburnu Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Novak Đoković se vratio u Melburn i na oduševljenje svih stao na teren. On je oko pet časova izjutra po srpskom vremenu odradio svoj prvi trening na Rod Lejver areni. Nekoliko hiljada navijača je oduševljeno pohrlilo na tribine da ga vidi i pozdravi, 

Trening je odradio sa češkim teniserom Jiržijem Lehečkom, a kada je ušao na teren vidjeli smo njegov standardni ritual. Dodirnuo je beton, a zatim je stavio ruku na srce. Pogledajte taj momenat: 

Novak do sada nije igrao zvanične mečeve od početka godine pošto je otkazao svoje učešće na prvom turniru sezone u Brizbejnu. Sada ćemo ga tek u prvom kolu vidjeti i procijeniti u kakvoj je formi. 

Na Australijan openu ove sezone on juri svoju 100. pobjedu, čime je onda US Open ostao jedini grend slem na kome nema trocifren broj trijumfa. Naravno, ono što najviše želi je 25. grend slem titula u karijeri.  Pogledajte kako je trenirao: 

Tagovi

Novak Đoković Australijan open Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC