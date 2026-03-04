"Za mene najvažnija utakmica": Sandra Kolaković spremna da stvori novu Srbiju

Nova selektorka Srbije Sandra Kolaković istakla je da je meč sa Švedskom u srijedu od ključnog značaja za srpski nacionalni tim.

Izvor: MN PRESS

Ženska reprezentacija Srbije utakmicom protiv Švedske nastavlja kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Najbolje srpske rukometašice će na megdan jednoj od najboljih ekipa današnjice, u srijedu od 18 časova u dvorani Jezero, u Kragujevcu. Na klupi reprezentacija protiv Švedske debitovaće selektorka Sandra Kolaković koja je sa timom odradila svega tri treninga.

"Imale smo veoma malo vremena za pripremu utakmice, svega nekoliko treninga, a ostale smo i bez nekih igračica. Tek od septembra možemo da računamo na nešto više i bolju uigranost u napadu i odbrani. Utakmice protiv Švedske je veoma važna, za mene možda i najvažnija. Možda ne rezultatski, ali želim da vidimo koliko su djevojke spremne da sprovedu jednu ideju poslije ovako kratkog vremena. Nema recepta za pobjedu, probaćemo da ih iznenadimo jednom agresivnom odbranom. Skandivavske zemlje rijetko igraju protiv takvih odbrana, vježbali smo ih dva dana, biće veliki broj grešaka i računamo da faktor iznenađenja može da ih poremeti na ovom meču. Nadam se da ćemo izaći poslije meča kao protivnik koji se raduje", rekla je nova selektorka Srbije.

Jovana zna kako sa Šveđankama

Bek državnog tima Jovana Jovović predvodiće reprezentaciju u jednoj od najvažnijih utakmica kvalifikacija.

"Razlika u kvalitetu Litvanije i Ukrajine, u odnosu na Švedsku je velika i tu nema dileme, a mislim da je dobro što smo kvalifikacije počeli protiv nešto slabijih rivala. Malo smo se uigrale, osjetile, značilo nam je to pred Svjetsko prvestvo. Sada je druga priča, nešto drugačije i novo, čeka nas ozbiljan rival. Akcenat je na odbrani i na tom segmentu radimo posljednjih dana, ako to uspijemo da skockamo onda možemo da očekujemo povoljan rezultat. Gol ćemo nekako postići, ali odbrana je ključ.

Kao što rekoh sve počinje od odbrane i u ovom trenutku samo to treba da nas zanima, odnosno da se fokusiramo na taj dio. Moramo da poštujemo sistem, da se pridržavamo dogovora i igramo kolektivno. Pojedinac ovakve utakmice ne može da dobije, za ovo smo svi potrebni, jer će utakmica da bude izuzetno zahtjevna."

Poslije kratke pauze u reprezentaciju Srbije se vratila i Aleksandra Stamenić, odlično lijevo krilo: "Švedska je ozbiljna ekipa, igraju organizovano i disciplinovano, ali definitivno možemo da ih iznenadimo nekim segmentima u igri. Imamo i mi neke novine, taktičke zamisli, igramo na domaćem terenu, tako da moramo da iskoristimo tu prednost. Ključ može da bude upravo publika, kao i veliki broj mladih igračica sa kojima uvijek dolazi nova energija", rekla je ona.