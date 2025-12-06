Matea Pletikosić je okrenula leđa Hrvatskoj, prihvatila poziv Crne Gore i iz interesa napravila potez koji joj je pomogao u karijeri.

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometašice Srbije same će odlučivati o svojoj sudbini na Svjetskom prvenstvu - pobjeda ili remi protiv Crne Gore vode ih u četvrtfinale takmičenja, među osam najboljih timova planete. Neće biti lako, možda je Crna Gora čak i favorit u ovom okršaju, posebno jer u svojim redovima ima raspoloženu Mateu Pletikosić (27) koja igra fantastičan turnir.

Djevojka iz Sinja odlučila je prije nekoliko godina da okrene leđa Hrvatskoj i prihvati poziv Crne Gore, pa je već nekoliko godina jedna od najbitnijih u reprezentaciji te zemlje. Na ovom turniru Matea je motor i pokretačka snaga u svim akcijama crnogorskog tima, praktično igra bez izmjene i za sada dosta sigurno vodi ekipu kroz turnir. To je u neku ruku i očekivano jer bivša rukometašica podgoričke Budućnosti sada nastupa za Koprivnicu, ponovo igra Ligu šampiona i već ima ogromno iskustvo, a u najboljim je godinama.

"Ne želim nikoga da molim. Ako me u Rukometnom savezu Hrvatske ne žele, to poštujem. Igraću za Crnu Goru jer mi je san da odem na Olimpijske igre i karijera mi je trenutno najbitnija. I ranije su me zvali Crnogorci, ali tada nisam pristala. Naravno da nije bilo jednostavno prelomiti, ali porodica, moj dečko i prijatelji su me podržali", rekla je Pletikosić i dodala: "Volim svoju zemlju Hrvatsku. Sigurno neću igrati za Crnu Goru iz ljubavi kao što bih igrala Hrvatsku."

Vidi opis Srbiju napada Hrvatica koja igra za Crnu Goru: Već je najbolja na Svjetskom prvenstvu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/mateapletikosic/printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/mateapletikosic/printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/mateapletikosic/printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/mateapletikosic/printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/mateapletikosic/printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/mateapletikosic/printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/mateapletikosic/printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/mateapletikosic/printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/mateapletikosic/printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/mateapletikosic/printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/mateapletikosic/printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/mateapletikosic/printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu Matea Pletikosić ima 14 postignutih golova i po tome je peta u reprezentaciji Crne Gore, dok je sa 29 asistencija ubjedljivo najbolja u svom timu. Reprezentativka Crne Gore trenutno je najbolji asistent Svjetskog prvenstva, sa tri dodavanja za gol više od najližih konkurentkinja.

Sa reprezentacijom Crne Gore Matea Pletikosić već ima bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 2022. godine. Ovo joj je treće svjetsko prvenstvo u karijeri, a na prethodnom takmičenju crnogorski tim zauzeo je sedmu poziciju. Takođe, Pletikosić je u dresu reprezentacije Crne Gore učestvovala i na Olimpijskim igrama u Tokiju, kada je osvojeno šesto mjesto.