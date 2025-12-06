logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbiju napada Hrvatica koja igra za Crnu Goru: Već je najbolja na Svjetskom prvenstvu

Srbiju napada Hrvatica koja igra za Crnu Goru: Već je najbolja na Svjetskom prvenstvu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Matea Pletikosić je okrenula leđa Hrvatskoj, prihvatila poziv Crne Gore i iz interesa napravila potez koji joj je pomogao u karijeri.

hrvatica Matea Pletikosić igra odlično za Crnu Goru Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometašice Srbije same će odlučivati o svojoj sudbini na Svjetskom prvenstvu - pobjeda ili remi protiv Crne Gore vode ih u četvrtfinale takmičenja, među osam najboljih timova planete. Neće biti lako, možda je Crna Gora čak i favorit u ovom okršaju, posebno jer u svojim redovima ima raspoloženu Mateu Pletikosić (27) koja igra fantastičan turnir.

Djevojka iz Sinja odlučila je prije nekoliko godina da okrene leđa Hrvatskoj i prihvati poziv Crne Gore, pa je već nekoliko godina jedna od najbitnijih u reprezentaciji te zemlje. Na ovom turniru Matea je motor i pokretačka snaga u svim akcijama crnogorskog tima, praktično igra bez izmjene i za sada dosta sigurno vodi ekipu kroz turnir. To je u neku ruku i očekivano jer bivša rukometašica podgoričke Budućnosti sada nastupa za Koprivnicu, ponovo igra Ligu šampiona i već ima ogromno iskustvo, a u najboljim je godinama.

"Ne želim nikoga da molim. Ako me u Rukometnom savezu Hrvatske ne žele, to poštujem. Igraću za Crnu Goru jer mi je san da odem na Olimpijske igre i karijera mi je trenutno najbitnija. I ranije su me zvali Crnogorci, ali tada nisam pristala. Naravno da nije bilo jednostavno prelomiti, ali porodica, moj dečko i prijatelji su me podržali", rekla je Pletikosić i dodala: "Volim svoju zemlju Hrvatsku. Sigurno neću igrati za Crnu Goru iz ljubavi kao što bih igrala Hrvatsku."

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu Matea Pletikosić ima 14 postignutih golova i po tome je peta u reprezentaciji Crne Gore, dok je sa 29 asistencija ubjedljivo najbolja u svom timu. Reprezentativka Crne Gore trenutno je najbolji asistent Svjetskog prvenstva, sa tri dodavanja za gol više od najližih konkurentkinja.

Sa reprezentacijom Crne Gore Matea Pletikosić već ima bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 2022. godine. Ovo joj je treće svjetsko prvenstvo u karijeri, a na prethodnom takmičenju crnogorski tim zauzeo je sedmu poziciju. Takođe, Pletikosić je u dresu reprezentacije Crne Gore učestvovala i na Olimpijskim igrama u Tokiju, kada je osvojeno šesto mjesto.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet rukometašice Svjetsko prvenstvo Crna Gora

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC