"Molio me da igram za Hrvatsku, a onda mi to uradi": Svjetski prvak poslije 8 godina progovorio o poniženju

Nekadašnji pivot selekcije Hrvatske Renato Sulić otkrio je do sada nepoznate detalje o svom povratku u selekciju Hrvatske koji se nije desio. Lini Červaru nikada nije oprostio.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ženska selekcija Hrvatske nije prošla grupu na Svjetskom prvenstvu koje se trenutno održava u Njemačkoj, a pred Euro u januaru za muškarce saznali smo zanimljive detalje sukoba od prije osam godina čiji su akteri Renato Sulić i Lino Červar.

Legendarni pivot i legendarni selektor su odavno na ratnoj nozi, a sjajni rukometaš koji je sa Hrvatskom bio prvak svijeta u Portugalu 2003. godine zamjerio je Červaru što nije dobio poziv za Evropsko prvenstvo 2018. godine u Hrvatskoj.

Pivot iz Rijeke osvojio je sa Hrvatskom i srebro na Euru 2008. godine, a onda je iste godine na Olimpijskim igrama završio karijeru u nacionalnom timu. Igrao je za Zamet, Metković, Zagreb, Vesprem, Celje i Vislu sve do 2020. godine, a kada je ponovo prihvatio poziv "kauboja" dočekao ga je hladan tuš.

Červar ga zvao zbog Karabatića i Francuske

"To je tema o kojoj prvi put pričam nakon osam godina. Tada sam se osjećao umorno od svega i nisam htio da pričam, nisam imao želje ni volje. Praktički sam se 2008. oprostio od reprezentacije, nakon Olimpijskih igara u Pekingu. Pokušao sam se vratiti 2010. godine, tad je bila situacija vezana uz moju povredu, uz trombozu. Htio sam da idem na svoju odgovornost, ali oni to nisu htjeli da prihvatite. Nisam otišao na veliko takmičenje i tu sam završio svoju priču s reprezentacijom, ukratko. I onda se događa ta 2017. Nakon dugo godina srećem se s selektorom, Linom. Nismo se sve te godine maltene ni vidjeli", počeo je svoju priču za "Net.hr" Renato Sulić.

Tada je Sulić već bio iskusan, oporavio se od povreda i embolije pluća zbog koje je morao na dugu pauzu i rešio je da se vrati. Jedan od razloga je bila njegova uloga u čuvanju Nikole Karabatića u timu Francuske.

"Sreli smo se u dvorani u Vespremu. On je bio trener Metalurga, igrali smo SEHA ligu. Zamolio me da popijemo kafu sljedeće jutro i tu kreće cijela priča. Zamolio me da se vratim u reprezentaciju. Pristao sam na to, zapravo. Imao sam motiv, igrao sam odlično u Vespremu, a i djeca su bila tu: najstarija kći i blizanci. Rekao sam: 'Ajde, odigraću to. Igram super.' Sve je bilo dogovoreno. Lino je insistirao da se vratim u reprezentaciju Hrvatske, rekao mi je da mu idealno odgovaram za sistem koji želi da igra.

Francuzi, treba da igramo duboko, čvrsto i jako. 'Ajmo ih jednom skinuti, igramo kod kuće i to. Evropsko zlato je jedino što je nedostajalo našoj generaciji. Nakon toga smo se sreli i u Zagrebu, sve je bilo potvrđeno. Novinari su me praktički zvali cijelo ljeto, sve se znalo", nastavio je Sulić.

"Ne bih se pozdravio sa njim"

Vidi opis "Molio me da igram za Hrvatsku, a onda mi to uradi": Svjetski prvak poslije 8 godina progovorio o poniženju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ipak, na kraju se nije Renato Sulić pojavio na tom famoznom spisku. Od kružnih napadača tu je uz Igora Vorija bio Tin Kontrec.

"Izašao je spisak i mene na spisku nije bilo. Do danas službeno ne znam zašto. U ovih osam godina, Lino se nije udostojio poslati poruku ili me nazvati da mi kaže zašto. On je selektor, prihvatio bih sve što kaže. Da mi je samo rekao 'Gledaj, to je moja odluka', to bi bilo u redu. Ali u toj nekoj našoj priči o 'porodici', u tom nekom našem odnosu... Ništa. Razočarao me je, kako me ne bi razočarao. Stojim iza ovog, ovo je istina od A do Ž, stojim iza ovog milion posto. Ovo je priča koja je nakon osam godina izašla. Nakon svega što smo prošli zajedno, to mi je uradio. Bilo bi korektno da mi je bar poslao poruku. Ne bih ga pozdravio. Nema potrebe da ja i on pričamo. O čemu da pričamo? Ako ti je neko doslovno lagao u lice, a predstavlja se kao velika porodica, ne znam o čemu bismo razgovarali", rekao je on.

Šta se desilo te 2017. godine?

Hrvatska je na tom prvenstvu kao domaćin savladala Srbiju na startu 32:22 (14:9), ali je na kraju bila druga u grupi poslije poraza od Švedske. U narednoj fazi Hrvati su dobili Bjeloruse i Norvežane, a onda je Francska u Areni u Zagrebu bila bolja i ostavila je Hrvate u borbi za peto mjesto. Zlato je uzela Španija, drugi su bili Šveđani, a treći Francuzi.