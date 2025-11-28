"Rodila sam se u Beču, ali Hrvatska je moja domovina": Zbog sestara Pandža Hrvati će tugovati godinama

Katarina i Ana Pandža nastupaju za Austriju, a htjele su da igraju za Hrvatsku. Bila je to ogromna greška naših komšija i pratiće ih još dugo...

Austrija niže pobjede na Svjetskom prvenstvu, a sve na balkanski pogon. Na startu takmičenja ovaj tim je savladao Egipat 29:20.

Najefikasnija ne meču sa šest golova bila je Eleonora Stanković, Ana Pandža dala je 4 gola, Kristina Dramac takođe četiri, a na golu je bila Antonija Mamić.

Na ovom prvenstvu nema najbolje Austrijanke Katarine Pandže koja se povrijedila pred sam početak takmičenja, a još neke igračice sa ovih prostora su konkurisale za sastav.

Godinama Austrija ima igračice sa ovih prostora, pa su tako Jasna Kolar-Merdan, Stanka Božović, Petra Blažek i Jadranka Jež ostavile ogroman trag u nacionalnom timu, zapravo su najveće legende u istoriji. I dok je Hrvatska startovala ubjedljivim porazom od Rumunije, pred sam početak takmičenja Katarina Pandža je pred Mundijal naglasila da su ona i njena sestra Ana željele da nastupaju za ovaj tim.

Zašto su Hrvati ispustili sestre Pandža?

"Hrvatska je moja domovina, bez obzira što sam se rodila u Beču. Svi moji su iz Hrvatske, svi su u Hrvatskoj, meni kroz vene teče hrvatska krv i naravno da mi je nastupati za selekciju Hrvatske bila želja. Mislim, znamo svi kako je to igrati za Hrvatsku. To je jedna ljubav i emocija. Znam sve hrvatske pjesme i uvijek mi je teško da gledam Hrvatsku u rukometu ili fudbalu na velikim takmičenjima, ali dogodilo se to što se dogodilo i to je bila takva situacija. Dogodio se splet okolnosti u trenutku. Dakle, prije nisu htjeli, nisu me iz HRS-a zvali da igram za Hrvatsku, tako da sam ostala da igram za Austriju. Imala sam već prvi nastup za seniorsku ekipu sa 17 godina. Naučila sam da igram u Austriji i u tom pogledu ništa nisam imala s Hrvatskom. Tako se jednostavno poklopilo da igram samo za Austriju."

Cijela porodica Pandža željela je da sestre koje sada jure medalju sa Austrijom obuku dres Hrvatske, ali nije bilo sluha u Hrvatskoj. Austrijanci su to jedva dočekali.

"Naravno, ali ne samo našem ocu nego i nama isto, kao što sam rekla do 16. godine i onda, mislim da smo nekako i probale igrati za Hrvatsku, ali nisu htjeli ili nije se poklopilo, imali su u Hrvatskoj svoj krug igračica za nacionalnu selekciju i to je isto totalno OK.Ne zamjeram nikom ništa. Ni Ana, ni ja, ni druge Hrvatice u Austriji, ne žalimo što igramo za Austriju. Tako je ispalo, tako je jednostavno moralo biti i nije dobro gledati u prošlosti nego biti u sadašnjosti i gledati prema budućnosti. Nije se dobro osvrtati u prošlost. Što je bilo, bilo je, ne može se promijeniti i to je sad iza nas. Ipak sam sve naučila u Austriji i to je isto OK", rekla je Katarina Pandža.