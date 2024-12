Andrea Lekić i Dragana Cvijić se vraćaju u reprezentaciju Srbije!

Dvije sjajne rukometašice ponovo oblače reprezentativni dres.

Posljednjeg dana 2024. godine stigla je najljepša vijest za srpski rukomet. Dvije najbolje se vraćaju u reprezentaciju Srbije - Andrea Lekić i Dragana Cvijić. One su promenile odluku i predvodiće nacionalni tim u baražu protiv Slovenije za plasman na Svetsko prvenstvo.

Tako je stigao lijep novogodišnji poklon u posljednjem danu stare godine. Sada kada je najteže njih dvije su se predomislile i pristale su da pomognu Srbiji. Andrea se vraća poslije tri i po godine.

"Najveća emocija koju mogu da imam je prema dresu sa državnim grbom. Drago mi je što smo ponovo tu, hvala i Savezu na pozivu i naravno da ću uvijek kad me pozovu prihvatiti da igram za reprezentaciju koja je zaista svetinja. Nisam ranije bila pozivana i nije bilo lako gledati tim proteklih godina, kao i rezultate koje postiže. Očekuje nas težak period, Slovenija ima jaku ekipu, one su favoriti u ovim mečevima, ali nadamo se najboljem ishodu i drago mi je što se ponovo o rukometu piše u lijepom smislu. Dolazim punog srca, puna emocija i nadam se da ćemo napraviti lijep rezultat, da će se ponovo o rukometu lijepo pisati, da ćemo tako naterati decu da dođu na ovaj sport", rekla je Andrea Lekić.

Dragana igra u sjajnoj formi već nekoliko sezona, a upravo ona i Andrea čine udarni tandem Ferencvaroša.

"Drago mi je što ću ponovo igrati u dresu koji najviše volim i koji je za mene nešto posebno. Reprezentacija je svetinja i žao mi je što sam morala da propustim neka velika takmičenja, akcije, utakmice zbog nekih ljudi kojima nisam bila po volji. Sad sam tu, spremna da pomognem, nisam imala dilemu da li da igram, nikada se to kod mene nije dovodilo u pitanje. Neće biti lako sa Slovenijom koja ima sjajan tim, ali vjerujem da ćemo uspjeti da obezbijedimo plasman na Svjetsko prvenstvo. To je najvažnija stvar za naš rukomet i zato svi koji mogu treba da pomognu", poručila je Dragana Cvijić.

Generalni sekretar RSS Ivan Milivojević je prije tri mjeseca stupio na tu funkciju i rekao je da će učiniti sve da se najbolje vrate u nacionalni tim. Sada im je uručio čuvene dresove sa brojevima 7 i 72 i njihovim prezimenima.

"To je bila velika nepravda prema njima, velila je šteta što smo ispustili nekoliko godina i doveli ženski rukomet tu gdje jeste. Međutim, ove djevojke su naše svjetlo, hvala Andrei i Dragani što su bez ijedne riječi prihvatile da ponovo obuku dres sa najljepšim grbom i pomognu Srbiji kad je najteže. Nemam šta da kažem o njima kao igračima, sve je već rečeno, one kao ljudi su takođe nešto plemenito što Srbija ima i to moramo da čuvamo. Situacija je teška, čekaju nas izuzetno važni mečevi protiv Slovenije, jedne od najbolje ekipe, ali svi verujemo da možemo da ostvarimo povoljan rezultat i plasiramo se na Svjetsko prvenstvo. Koliko je veliki i koliko znači povratak Andree i Dragane u reprezentaciju, kao i dolazak Raula Gonzalesa, videće se tek kroz nekoliko godina. Hvala ovim djevojkama još jednom što su prihvatile da pomognu kad je najteže i zaigraju za dres sa grbom koji im više niko nikada neće oduzeti", zaključio je Milivojević.

