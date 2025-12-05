logo
"Sve smo prokockali": Selektor Srbije "zagrmio" poslije nestvarnog kiksa na Mundijalu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije Hose Ignasio Prades bio je nezadovoljan onim što je vidio na terenu od rukometašica Srbije u meču sa Farskim ostrvima.

Hose Ignasio Prades o remiju Srbije i Farskih ostrva Izvor: nordphoto GmbH / Meuter / imago sportfotodienst / Profimedia

Nevjerovatno je šta nam iznova priređuje srpski rukomet. Sada smo vidjeli ispuštenu pobjedu u meču sa Farskim ostrvima pošto je selekcija Srbija uz dve greške Jovane Jovović desetak sekundi pre kraja na kraju odigrala nerešeno 31:31

Prvo je Jovani sviran neaktivan napad jer nije krenula agresivno na gol kada je bila sama, a onda je dobila crveni karton i dosuđen je sedmerac zbog opstrukcije igre. Poslije svega oglasio se selektor Hose Ignasio Prades.

"Tim nije bio na nivou kakvom je trebalo. Dosta smo napravili grešaka, nismo ličili na onaj borbeni tim. Dešava se, imali smo sve u svojim rukama i prokockali. Srećom i dalje je sve u našim rukama i moramo da pobijedimo Crnu Goru", rekao je Prades poslije meča.

Kapitenka takođe kritikovala

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Najiskusnija u timu Srbije Katarina Krpež Šlezak je naglasila da je tim bio spreman na igru Faranki, ali da nije reagovao na najbolji način. 

"Znale smo da neće odustajati od brze igre tokom svih šezdeset minuta. Nismo uspjele ni jednog trenutka da se odbranimo, igrale smo loše u tom segmentu i na kraju ostale bez boda. Dosta početničkih grešaka smo imali, a to je nedopustivo. Sve je to dio sporta, moramo da naučimo mnogo iz ove utakmice, a sljedeća je svakako najbitnija. Dosta smo sporije bile, bez koncentracije, što je i uzrok grešaka."

Srbija se žalila

Nakon odluka sudija da oduzmu loptu u posljednjem napadu, potom im isključe rukometašicu i dodijele sedmerac rivalu Rukometni savez Srbije se žalio. 

"Poslije detaljnije analize utakmice između Srbije i Farskih ostrva, a najviše zbog svih čudnih odluka sudijskog para iz Argentine, srpska kuća rukometa je zatražila hitnu ekspertizu pomenutog meča. Na kraju je ustanovljeno da su arbitri direktno uticali na krajnji rezultat pošto su grubo povrijedili pravila rukometne igre. Žalba se prije svega odnosi na dosuđen pasivan napad Jovani Jovović u posljednjim trenucima utakmice, kao i činjenicu da su neosnovano istoj igračici dodijelili crveni karton za opstrukciju igre koja, utvrđenom analizom, nije ni postojala", piše u saopštenju RSS. 

Rukomet ženski rukomet Srbija Hose Ignasio Prades

