Srbija dobila sjajne vijesti na Svjetskom prvenstvu: Njemačka razbila Crnu Goru i učinila uslugu Srpkinjama

Reprezentacija Srbije mora da izbjegne poraz od Crne Gore da bi se plasirala među osam najboljih timova na svijetu.

Rukometašice Srbije nisu uspjele da savladaju Farska Ostrva (31:31) u drugom meču glavne runde Svjetskog prvenstva, ali će i pored toga same odlučivati o svojoj sudbini. Drugi meč dana u ovoj grupi igrale su reprezentacije Njemačke i Crne Gore, a ubjedljiva pobjeda njemačke reprezentacije (36:18) u potpunosti je razjasnila situaciju na vrhu tabele.

Selekcija Njemačke već je obezbijedila prvo mjesto u grupi, dok će se za drugu poziciju u direktnom duelu boriti Srbija i Crna Gora. Srpskim rukometašicama odgovaraju pobjeda i remi na tom meču, dok Crnogorkama ide u prilog samo pobjeda i to pod uslovom da Španija ne osvoji maksimalna četiri boda na naredna dva meča.

Reprezentacija Crne Gore mogla je stekne prednost u odnosu na Srbiju, ali joj to nije pošlo za rukom. Da su Crnogorke savladale Njemice, njima bi odgovarao remi u posljednjem kolu, a ovako će biti satjerane u ćošak - moraju da idu na pobjedu i to je jedini rezultat koji im ostavlja nadu za četvrtfinale.

Da Crna Gora neće napraviti senzaciju i pobijediti Njemačku bilo je jasno veoma brzo. Reprezentacija Njemačke počela je meč serijom 9:0 i praktično već u uvodnim minutima riješila pitanje pobjednika. Prvu dvocifrenu prednost vidjeli smo na 12:2, a na poluvremenu je bilo podjednako ubjedljivih 16:6. Imala je Njemačka snage da u drugom dijelu meča dodatno pojača, pa je prednost na semaforu rasla sve do posljednjih trenutaka.

Meč Srbije i Crne Gore, najbitniji za srpsku selekciju na ovom Svjetskom prvenstvu, igra se u subotu od 15.30. Kao što smo već rekli, pobjeda ili remi vode srpski tim među osam najboljih selekcija na planeti, što bi bio impresivan uspjeh za ovu generaciju. A onda, u nokaut fazi takmičenja, sve je moguće...