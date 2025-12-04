Srbija sama odlučuje o četvrtfinalu Svjetskog prvenstva: Evo šta je potrebno za nokaut fazu

Rukometašice Srbije treba da pobijede Crnu Goru u poslednjem kolu grupne faze, a u određenim okolnostima odgovara im i remi na tom meču.

Izvor: nordphoto GmbH / Meuter / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometašice Srbije nisu uspkele da savladaju Farska Ostrva (31:31) u dramatičnom meču drugog kola glavna faze Svjetskog prvenstva. Iako su na oko 15 sekundi do kraja meča imale priliku da steknu dva gola prednosti, srpske reprezentativke su napravile dvoke velike greške i rivalu omogućile da osvoji bod.

Taj rezultat malo komplikuje situaciju u grupi, jer si bodove protiv Farskih Ostrva već bili upisani nekoliko sekundi pre kraja meča. Ovako, Srbija će i u posljednjem meču grupne faze takmičenja morati da ide na pobjedu. Protivnik neće biti nimalo naivan jer će se na drugoj strani terena naći iskusna i veoma kvalitetna selekcija Crne Gore.

Šta je potrebno Srbiji za četvrtfinale Svjetskog prvenstva?

Srbija ima negativan skor protiv Njemačke i morala bi da ima više bodova od njih kako bi ih pretekla na tabeli, što znači da je mnogo realnija borba za drugo mjesto. Najveći rival u toj borbi biće Crna Gora koja trenutno ima bod manje, a koja u grupnoj fazi ima još dva veoma izazovna meča - prvo protiv Njemačke, a zatim protiv Srbije.

Ukratko, Srbiji je potrebna pobjeda protiv Crne Gore! Ukoliko reprezentativke Srbije savladaju Crnu Goru u posljednjem meču grupne faze, neće ih zanimati ostali rezultati jer će to značiti da su sigurno u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Ipak, dok ne dođe do te utakmice, pratiće ostale rezultate u grupi...

Njemačka ima priliku da pobjedom nad Crnom Gorom obezbijedi prvo mjesto u grupi i nešto lakši posao u nastavku takmičenja, a taj meč zanima i srpski tim. Osim toga što će Crnogorke imati naporan meč protiv najboljeg tima u grupi, Srbiji bi bilo veoma važno i da one tu utakmicu izgube. U slučaju da Njemačka pobijedi Crnu Goru, Srbiji će čak i remi u posljednjem kolu biti dovoljan za prolaz u nokaut fazu.

Sa druge strane, poraz Srbije od Crne Gore sigurno šalje srpski tim kući. Neće odgovarati ni remi u posljednjem kolu, ako prije toga Crna Gora savlada Njemačku ili te dvije selekcije odigraju nerešeno. Ako bi meč Crne Gore i Nemačke bio završen bez pobjednika, a zatim se na isti način završio i meč Srbije i Crne Gore postojala bi dva scenarija - jedan u kojem Srbija ispada zbog lošije gol-razlike i drugi u kojem se pravi krug u koji bi se potpuno neočekivano umiješala Španija.