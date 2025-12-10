logo
Crnogorke razbile Srbiju, pa odmah ispale sa Svjetskog prvenstva

Crnogorke razbile Srbiju, pa odmah ispale sa Svjetskog prvenstva

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crna Gora se nije proslavila na Svjetskom prvenstvu nakon velike pobjede nad Srbijom.

Crna Gora ispala od Norveške na Svjetskom prvenstvu Izvor: nordphoto GmbH / Meuter / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što su Crnogorke razbile Srbiju u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva 33:17 (13:9) nisu potrajale na Mundijalu. Već u četvrtfinalu ih je ubjedljivo pobijedila Norveška 32:23 (19:11).

Već na poluvremenu se vidjelo da su Norvežanke mnogo bolji tim, a na kraju je Heni Ela Reistad sa devet golova bila prvo ime meča. Sa druge strane Đurđina Jauković imala je 8. Iskusna 45-godišnja golmanka Crvene zvezde Katrina Lunde upisala je četiri odbrane.

U drugom odigranom četvrfinalu domaćin Njemačka bila je bolja od Brazila 30:23 (17:11). I tu smo vidjeli dominaciju, a Antje Del je sa šest golova bila najefikasnija, koliko je sa druge strane imala Bruna de Paula. Ipak, najbolji akteri meča bile su golmanke. Katrina Filter upisala je 14, a Renata de Aruda 10 odbrana.

U srijedu će se odigrati dva preostala četvrfinala u kojima će Holandija igrati sa Mađaricama, a Dankinje će se susresti sa Francuskom.

Tagovi

Rukomet rukometašice Crna Gora Norveška Svjetsko prvenstvo

