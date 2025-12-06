Prve reakcije poslije debakla Srbije: "Za nas bi to bilo kao zlato, ali nismo uspjele"

Rukometašice Srbije su ubjedljivo poražene od Crne Gore na kraju takmičenja na Svjetskom prvenstvu i sada su Dragana Cvijić i Jovana Skrobić dale svoje komentare ovog turnira.

Izvor: Instagram/rukomet_zene_rss

Srbija je doživjela debakl na kraju Svjetskog prvenstva pošto je Crna Gora savladala Srbiju 33:17 (13:9) u posljednjem kolu druge grupne faze takmičenja. Jedina koja je pružila solidnu partiju u timu Srbije bila je iskusna Dragana Cvijić koja je dala pet golova.

"Pozitivno je to da smo bili u prilici da se borimo za Top 8. Nismo uspjeli. Imali smo dobar turnir, odigrali dosta dobrih utakmica, napravili jedan veliki preokret protiv Španije. Došli smo u situaciju da igramo za četvrfinale. Za nas bi to bilo kao osvajanje zlatne medalje. Nismo uspjeli, moramo da vidimo na čemu treba da radimo, šta je bio problem u ovoj utakmici. Da izvučemo svi pouke i da u budućnosti kada dođu ove utakmice budemo mnogo mirniji, koncentrisaninji", rekla je Dragana Cvijić

Ona je naglasila da sam meč ne treba previše komentarisati. Jednostavno rivalke su bile mnogo bolje i treba im ovoga puta pružiti ruku.

"Nemam šta da komentarišem, Crna Gora je ušla mnogo fokusiranije. Odbrana je bila toliko loša, ali naš napad je bio jako loš. Bez ikakve ideje, iakkvih napada na gol. Kada smo nešto i narpavili golmanka njihova je branila. Ona ljepota u napadu koja nas je krasila danas nije radila. Moramo Crnoj Gori da pružimo ruku", završila je Cvijić

Jovana Skrobić u suzama pričala o porazu

Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia

"Kad je bilo najpotrebnije mi nismo bile prave i na nivou. Ne znam šta nam se desilo i zašto je to tako, ali nismo uspjele da se saberemo na terenu i odgovorimo izazovu koji je bio ispred nas. Nije bio problem samo početak meča, generalno ništa nije funkcionisalo kako treba i sve što smo željele nismo uradile. Trudile smo se i borile koliko smo mogle", istakla je Skrobić.