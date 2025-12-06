Rođena u Africi, a pjeva "Oj svijetla majska zoro": Ko je Arnel Atingre, golmanka koja je razbila Srbiju

Arnel Atingre je sa 18 odbrana i jednim golom izbacila Srbiju sa Svjetskog prvenstva, ali ko je ova sjajna golmanka koja nastupa za Crnu Goru.

Srbija je završila svoje učešće na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, a najveća "krivica" za to je na Arnel Atingre. Ova golmanka rođena u Obali Slonovače od 2024. godine nastupa za Crnu Goru, a sada je bila najbolja akterka meča u kojoj je Crna Gora razbila Srbiju.

Prije toga je branila za Francusku, a upravo je na meču sa Srbijom u Zrenjaninu debitovala svoju novu reprezentaciju i tada je bila heroina pobjede. Imala je u tom meču presudnu ulogu, ali ni izbliza kao na utakmici na kojoj je upisala 18 odbrana a uz to i jedan gol.

Sada Crna Gora ima šest bodova u ovoj grupi, druga je selekcija iza prvoplasirane Njemačke, a ispred Španije i Farskih Ostrva. Čekaju ishod meča Njemačke i Španije i ako se ne desi senzacija pa Španija pobijedi Njemačku - Crna Gora ide u četvrfinale.

Kako je branila Arnel Atingre?

Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Christopher Neundorf/EPA Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Christopher Neundorf/EPA Br. slika: 7 6 / 7 Izvor: Christopher Neundorf/EPA Br. slika: 7 7 / 7

Potpuno nevjerovatno. Prvo nije primila gol u prvih 9 minuta meča, a onda je i na startu drugog dijela uspjela da potpuno blokira tim Srbije. Hvatala je Katarini Krpež Šlezak šuteve sa krila, a onda je skinula i nekoliko zicera.

Šutevi sa distance ni slučajno nisu prolazili, a u drugom poluvremenu je počela da "hvata" i udarce Dragane Cvijić sa crte. Čak je uspjela da uhvati jednu "živu loptu" rukometašicama Srbije i da postigne jedan gol.

Ko je i odakle potiče?

Rođena je u Obali Slonoaače, a krenula je da igra rukomet u Francuskoj. Nastupala je za lokalni klub, a onda godinama za Pariz. Bila je dva puta najbolja golmanka prvenstva, ali je rijetko dobijala šansu u nacionalnom timu. Kada je 2020. godine prešla u Budućnost počela je redovno da igra Ligu šampiona, a pred meč 2024. u kvalifikacijama za ovaj Mundijal sa Srbijom obukla je dres Crne Gore.

Pjevala himnu pred meč

Arnel Atingre peva himnu Crne Gore Izvor: Arena 5 Premium

"To što osjećam prema Parizu, osjećam prema Crnoj Gori – da mi je ovdje dom. Sve mi se sviđa, sve mi se ugodilo. Takođe, kada sam na terenu razmišljam samo o igri, o pobjedi, a probleme koji ponekad postoje ostavim po strani. Kada su počele te priče mislila sam – da, da – kako ne… Imala sam i ponudu Senegala. Ali, kada je došao poziv bila sam oduševljena. Vječno ću biti zahvalna svima što sam dobila šansu da budem dio nacionalnog tima Crne Gore”, rekla je Arnel Atingre, a pred ovaj meč su je kamere uhvatile kako pjeva himnu Crne Gore.

Iako ima 36 godina, u intervjuu za "Sporfem" istakla je da nema namjeru da stane.

"Moja koljena su bolja nego kada sam imala 20 godina. Osjećam se odlično, mentalno sam potpuno fokusirana. Vidjećemo – braniću dok god se osjećam ovako, vidjećemo šta život nosi. Jednog dana, ako ne budem željela da igram – neću igrati. Ali, sada ne vidim nešto što bi moglo da me zaustavi", rekla je Atingre.