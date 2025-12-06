logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crna Gora pregazila Srbiju: Debakl srpskog tima na Svjetskom prvenstvu

Crna Gora pregazila Srbiju: Debakl srpskog tima na Svjetskom prvenstvu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Srbija je poražena od Crne Gore na Svetskom prvenstvu i ostala bez četvrtfinala.

Srbija izgubila od Crne Gore i završila nastup na Svjetskom prvenstvu Izvor: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u rukometu. Nakon što je srpski tim u prvoj grupnoj fazi pobijedio Urugvaj i Španiju, u drugoj rundi Island, igrali su neriješeno sa Farskim Ostrvima i sada je poraz od Crne Gore ugasio sve nade.

Uz nevjerovatnu Armel Atingre na golu Crna Gora je uspjela da potpuno zaključa srpski napad i na kraju je ovaj Mundijal završen totalnim brodolomom - 33:17.

Srbija je loše otvorila utakmicu i poslije samo pet minuta selektor Hoze Ignasio Prades morao jeda pozove tajm-aut pošto su Crnogorke povele 3:0.

Nije to pomoglo srpskom timu, razbranila se naturalizovana Crnogorka Amel Atingre i nakon njene šeste odbrane Bronovićeva je pogodila za 5:0.

Tek u devetom minutu stigao je prvi gol Srbije, Jovana Jovović je pogodila za 5:1, a njenim golom nešto kasnije Srbija je smanjila na 6:3.

Isti zaostatak imala je Srbija nakon dola Sanje Radosavljević za 8:5, ali je uslijedilo isključenje i Crna Gora vrlo brzo ide ponovo na „plus pet“. Najveće zasluge za to idu Atingre koja je u 24. minutu stigla već do deset odbrane, a onda i zabila gol sa cijelog terena i Crna Gora je imala 10:5.

U svom posljednjem napadu u prvom poluvremenu Srbija je smanjila na 13:9 i to je rezultat s kojim se otišlo na odmor.

Čim se krenulo u drugom dijelu Crnogorke su praktično riješile pitanje pobjednika pošto su serijom 4:0 otišle na 17:9.

Tek poslije šest minuta preko Skrobićeve Srbija je konačno postigla gol, potom i smanjila na 17:11, ali uslijedila je nova serija Crnogorki i one su stigle do dvocifrene prednosti 21:11.

Atingre je i dalje nastavila da teroriše srpski tim, a njene saigračice su praktično na pogodak Srbije odgovarale mini-serijama 3:0 pa je pet minuta prije kraja bilo 30:15.

Crna Gora je rutinski stigla do pobjede 33:17 i tako zadržala šanse da prođe u četvrtfinale, dok je Srbija ostala bez ikakvih šansi.

Nevjerovatna golmanka Crne Gore Arnel Atingre je na ovom meču upisala 18 odbrana i dala je jedan gol.

Tagovi

Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC