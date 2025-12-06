Crna Gora pregazila Srbiju: Debakl srpskog tima na Svjetskom prvenstvu

Srbija je poražena od Crne Gore na Svetskom prvenstvu i ostala bez četvrtfinala.

Izvor: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u rukometu. Nakon što je srpski tim u prvoj grupnoj fazi pobijedio Urugvaj i Španiju, u drugoj rundi Island, igrali su neriješeno sa Farskim Ostrvima i sada je poraz od Crne Gore ugasio sve nade.

Uz nevjerovatnu Armel Atingre na golu Crna Gora je uspjela da potpuno zaključa srpski napad i na kraju je ovaj Mundijal završen totalnim brodolomom - 33:17.

Srbija je loše otvorila utakmicu i poslije samo pet minuta selektor Hoze Ignasio Prades morao jeda pozove tajm-aut pošto su Crnogorke povele 3:0.

Nije to pomoglo srpskom timu, razbranila se naturalizovana Crnogorka Amel Atingre i nakon njene šeste odbrane Bronovićeva je pogodila za 5:0.

Tek u devetom minutu stigao je prvi gol Srbije, Jovana Jovović je pogodila za 5:1, a njenim golom nešto kasnije Srbija je smanjila na 6:3.

Isti zaostatak imala je Srbija nakon dola Sanje Radosavljević za 8:5, ali je uslijedilo isključenje i Crna Gora vrlo brzo ide ponovo na „plus pet“. Najveće zasluge za to idu Atingre koja je u 24. minutu stigla već do deset odbrane, a onda i zabila gol sa cijelog terena i Crna Gora je imala 10:5.

U svom posljednjem napadu u prvom poluvremenu Srbija je smanjila na 13:9 i to je rezultat s kojim se otišlo na odmor.

Čim se krenulo u drugom dijelu Crnogorke su praktično riješile pitanje pobjednika pošto su serijom 4:0 otišle na 17:9.

Tek poslije šest minuta preko Skrobićeve Srbija je konačno postigla gol, potom i smanjila na 17:11, ali uslijedila je nova serija Crnogorki i one su stigle do dvocifrene prednosti 21:11.

Atingre je i dalje nastavila da teroriše srpski tim, a njene saigračice su praktično na pogodak Srbije odgovarale mini-serijama 3:0 pa je pet minuta prije kraja bilo 30:15.

Crna Gora je rutinski stigla do pobjede 33:17 i tako zadržala šanse da prođe u četvrtfinale, dok je Srbija ostala bez ikakvih šansi.

Nevjerovatna golmanka Crne Gore Arnel Atingre je na ovom meču upisala 18 odbrana i dala je jedan gol.