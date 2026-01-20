logo
Olga i Hamad igraju na najvećoj sceni Australijan opena, mogu li do senzacije?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski teniseri izlaze na teren u srijedu i imaće motiv više protiv favorizovanih rivala.

Hamad I olga na najvecoj sceni na australijan openu Izvor: FELICE CALABRO'/IPA / Sipa Press / Profimedia / Martin KEEP / AFP / Profimedia

Osim Novaka Đokovića, Srbija na Australijan Openu ima još dvoje predstavnika, Olgu Danilović i Hamada Međedovića. Oni će imati pakleno težak zadatak u drugom kolu, ali imaće i motiv više. Osim što igraju protiv apsolutnih favorita, svoje mečeve će odigrati na legendarni arenama.

Danilovićeva će snage odmjeriti sa dvostrukom grend slem šampionkom Koko Gof, a njihov duel je na programu na Margaret Kort areni, u srijedu oko tri ujutru po našem vremenu.

Biće to prvi međusobni duel Srpkinje i Amerikanke, ali je Olga prošle godine u Melburnu pokazala da zna da se nosi sa favoritima, kada je u trećem kolu pobijedila Džeskiku Pegulu.

"Neću da otkrijem taktiku, to ću sačuvati za sebe. Ipak, igrati protiv vrhunskih igračica je ono za šta radimo tokom cijele godine. Mislim da mogu da igram bez pritiska, da igram svoju igru. Najbitnije je da se okrenem sebi", rekla je Danilovićeva i dodala:

"Pokušavam da ne razmišljam o drugima, da ne razmišljam ’šta ako’, već da uradim šta je do mene i da blokiram druge stvari. Ona je grend slem šampionka, ima iskustva u svim mogućim situacijama, moram da joj pariram u tome.

Hamad Međedović
Izvor: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski teniser Hamad Međedović igraće na najvećoj sceni u Melburnu, pošto je njegov meč sa Australijancem Aleksom De Minorom zakazan za srijedu od 9 časova ujutru na Rod Lejver areni.

"Nikada nisam igrao s njim, ali jedva čekam da igram sa top 10 igračem na njegovom terenu. Očekujem pun stadion i radujem se tome. Već neko vrijeme je top 10, uvijek je bio odličan igrač, tako da nema mnogo slabosti u njegovoj igri", rekao je Međedović i dodao:

"Nikada nisam kročio na Rod Lejver areni, ali čuo sam samo najbolje od kolega, da je to nevjerovatno iskustvo. Drago mi je da ću to doživjeti".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

