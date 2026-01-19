Srbin stoji iza najvećeg čuda Australijan opena

Po podacima sa sajta WTA, srpski stručnjak Aleksandar Slović je trener kineske teniserke Džosjuan Bai (23) koja je najveća senzacija Australijan opena.

Izvor: Ma Ping / Xinhua News / Profimedia

Najveće iznenađenje prvog dana, a možda i cijelog turnira u Melburnu, jeste poraz ruske teniserke Anastasije Pavljučenkove u prvoj rundi Australijan opena. Ne bi njena eliminacija bila senzacija da je sa druge strane bila svjetski poznata teniserka, neko iz vrha ili barem neko koga ćemo narednih godina gledati u samom vrhu. Pavljučenkova je ispala od Džosjuan Bai (23), trenutno 702. teniserke svijeta!

Njih dvije su igrale meč koji je potrajao gotovo tri sata, a Bai je pobijedila u tri seta - 2:1 (6:4, 2:6, 7:6 (12:10)). Posljednji dio meča trajao je sat i 15 minuta, što je duže od nekih mečeva koje je Džosjuan igrala tokom karijere. Ona je svojevremeno bila 82. teniserka planete, a na grend slemovima je samo jednom uspjela da stigne do drugog kola.

Ovo je možda najava njenih boljih rezultata, jer joj je prije nekoliko godina predviđano da bi mogla da stigne i do vrha. Kako se navodi na zvaničnom sajtu WTA, iza uspjeha kineske teniserke stoji i jedan Srbin - riječ je o teniskom treneru Aleksandru Sloviću, koji je svojevremeno i sam smatran velikim talentom.

Na Univerzijadi koja je 2009. godine održana u Beogradu Slović je osvojio zlatnu medalju za Srbiju i u singlu i u timskoj konkurenciji, ali kasnije nije uspio da napravi veliku karijeru. Među profesionalcima je dublji trag ostavio u dublu, a sada bi mogao da napravi čudo kao trener kineske teniserke - ukoliko ona nastavi da blista na Australijan openu.

Ko je Anastasija Pavljučenkova?

Ruska teniserka Anastasija Pavljučenkova (34) najneprijatnije je iznenađenje dosadašnjeg dijela turnira, jer je ispala od teniserke koja ne bi smjela da joj zadaje probleme na jednom od najvećih svjetskih turnira. Trenutno 44. igračica planete bila je na 11. poziciji prije malo više od četiri godine, a u karijeri je osvojila 12 WTA titula.

Postala je profesionalka davne 2005. godine i tokom dvije decenije je sakupila ogromno iskustvo, ali joj ono nije bilo dovoljno da izbjegne poraz u prvoj rundi Australijan opena. Pored iskustva, Anastasija je zaradila i gotovo 16 miliona dolara od tenisa, što je stavlja na 40. mjesto vječne liste.

Svojevremeno je igrala finale Rolan Garosa, na ostalim turnirima najbolji rezultati su joj četvrtfinala, a u Melburnu je čak četiri puta stizala među osam najboljih teniserki. Takođe, igrala je četvrtfinale singla na Olimpijskim igrama i četvrtfinala u dublu na sva četiri grend slema. Sa reprezentacijom Rusije osvojila je FED kup 2021. godine, ima i zlato sa Olimpijskih igara u miks dublu, kao i sa Univerzijade u Kazanju u ženskom dublu. Svojevremeno je bila 21. na svijetu u dublu, a ima ukupno šest titula u toj konkurenciji.