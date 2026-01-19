logo
"Sada je potrebno da se Novak Đoković povrijedi, da pokida mišić"

"Sada je potrebno da se Novak Đoković povrijedi, da pokida mišić"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Vidio je Vili Masur da dominira Novak Đoković, a evo kako je odlučio da to prokomentariše. Ne baš najljepšim riječima.

Novak Đoković na Australijan openu Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Novak Đoković je rutinski u tri seta 6:3, 6:2, 6:2 za dva sata završio posao i prošao Pedra Martineza u prvom kolu Australijan opena, a od početka je svima bilo jasno da nema nikakve šanse Španac. Ipak, jedan od komentatora nije to baš izrazio na najbolji način. 

"Mislim da je najveća Pedrova šansa ako Novak Đoković pokida primicač u jednom od ovih proklizavanja. Možda je baš to ono što mu je potrebno", rekao je komentator na engleskom jeziku. Poslušajte njegov komentar: 

Navijači su prepoznali da se zapravo radi o nekadašnjem teniseru Voliju Masuru, koji je odavno završio karijeru i odavno je komentator i stručni konsultant. Stalno se raspituju teniseri i stručni konsultanti šta se dešava sa Novakovim vratom, koljenom, leđima...

Ko je Voli Masur?

Voli Masur ima 62 godine i iako je rođen u Engleskoj on je igrao pod zastavom Australije. Najveći uspjeh u karijeri su mu polufinala Australijan opena 1987. i US Opena 1993. godine, a na ATP listi je najviše dogurao do 15. mjesta. Na Rolan Garosu je najviše stigao do trećeg, a na Vimbldonu do četvrtog kola. Bio je polufinalista u dublu u Australiji i Parizu. Nakon igračke karijere bio je godinu dana selektor Australije, a godinama je stručni konsultant. Osvojio je tri titule u karijeri u singlu i 16 u dublu. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:30
Novak Ðoković se prekrstio i izvinio
Izvor: Izvor:Eurosport
Izvor: Izvor:Eurosport

(MONDO)

