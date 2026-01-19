Novak Đoković otkrio tajnu Barbari Šet: "Mogu da ti pričam o te dvije stvari, to je plan"

Novak Đoković je poslije pobjede protiv Pedra Martineza otkrio na čemu je posebno radio prije Australijan opena.

Novak Đoković odradio je posao u prvom kolu Australijan opena i razbio je Pedra Martineza (6:3, 6:2, 6:2). Meč je trajao dva sata i nije bilo nikakvih problema. Poslije meča je stao i pričao sa Barbarom Šet i priznao je da je prezadovoljan.

"Da, iskreno. Nemam nikakve žalbe. Servirao sam odlično, nisam mu dao previše poena na moje servise, nisam se suočio ni sa jednom brejk loptom. Kada tako igraš, onda osjećaš olakšanje i možeš da igraš agresivnije sa riternom, što sam i radio. On bolje igra na šljaci, probao je da promijeni sa servis/volej igrom, drop-šotovima, tražio je rješenje. Dobro sam se osjećao sa osnovne linije, srećan sam", počeo je Đoković.

Konstatovala je Barbara da se Novak odlično kretao, kao i da je podigao brzinu svog forhenda. Prosječna brzina prošle godine bila je 125 km/h, sada je 132 km/h.

"Možemo da pričamo o obje stvari. Oba ta aspekta su nešto na čemu sam radio. Fizički sam imao vremena, završio sam sezonu u novembru, koristio sam vreme da resetujem svoje tijjelo. Kada igraš tako, posebno protiv nekoga ko ti daje više vremena za udarce, možeš da budeš agresivniji. To je moj plan za ovu sezonu, da hvatam loptice u penjanju, tako sam odrastao, tako igram. Radio sam na snazi, na dinamičnosti i zahvalan sam što se isplaćuje i po brzini.

"Naravno da se sjećam, pojeo me"

Bila je ovo 100. pobjeda Đokovića u Melburnu, a prvi meč igrao je 2005. godine protiv Marata Safina. Pamti ga Nole dobro.

"Naravno da se sjećam meča sa Safinom kao tinejdžer, ubio me je, osvojio je turnir poslije toga. Bio je jedan od mojih idola, ugledao sam se na njega, pojeo me je u tom meču, ali je bilo nevjerovatno iskustvo za mene. Za mladog igrača da igram na velikom terenu, vraća divne uspomene.

Na kraju se Barbara Šet našalila i rekla da je ona tu kao modna policija i da joj se sviđa Novakova kombinacija.

"Šta misliš? Eto vidiš, dobro smo se uklopili sa bojama. Ljetnja linija i modna policija", zaključio je Đoković sa osmijehom.

