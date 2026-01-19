Novak Đoković se prekrstio, nije mogao da vjeruje šta je uradio: Odmah se izvinio protivniku

Novak Đoković ni sam nije mogao da vjeruje kako je uzeo poen Pedru Martinezu, pa se prekrstio i izvinio rivalu na Australijan openu.

Novak Đoković započeo je takmičenje na Australijan openu protiv Pedra Martineza. Meč je u toku na "Rod Lejver areni", a već u prvom setu dogodila se jedna veoma zanimljiva situacija. Zbog toga je Srbin podigao ruke, izvinio se rivalu, pa se onda prekrstio.

Dogodilo se to u trećem gemu, u drugom poenu. Srpski igrač odigrao je bekhend slajs, loptica je dokačila vrh mreže čak dva puta u razmaku od par sekundi i završila u polju rivala. Martinez nije imao nikakve šanse da je stigne. Nije ni Novak mogao da vjeruje šta je uradio. Prvo je podigao ruke da se izvini rivalu i pokaže fer-plej potez. Potom se prekrstio, ni njemu nije bilo jasno kako je uspio da izvede takav potez.

Najbolji teniser svih vremena potom je potvrdio brejk i tako krenuo ka svojoj 100. pobjedi na Australijan openu. Inače, ovo je njihov prvi međusobni susret, a pobjednika čeka Frančesko Maestreli u druoj rundi.

