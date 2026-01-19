logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković se prekrstio, nije mogao da vjeruje šta je uradio: Odmah se izvinio protivniku

Novak Đoković se prekrstio, nije mogao da vjeruje šta je uradio: Odmah se izvinio protivniku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković ni sam nije mogao da vjeruje kako je uzeo poen Pedru Martinezu, pa se prekrstio i izvinio rivalu na Australijan openu.

Novak djokovic se prekrstio I izvinio usred meca Izvor: Printscreen/Eurosport TV

Novak Đoković započeo je takmičenje na Australijan openu protiv Pedra Martineza. Meč je u toku na "Rod Lejver areni", a već u prvom setu dogodila se jedna veoma zanimljiva situacija. Zbog toga je Srbin podigao ruke, izvinio se rivalu, pa se onda prekrstio.

Dogodilo se to u trećem gemu, u drugom poenu. Srpski igrač odigrao je bekhend slajs, loptica je dokačila vrh mreže čak dva puta u razmaku od par sekundi i završila u polju rivala. Martinez nije imao nikakve šanse da je stigne. Nije ni Novak mogao da vjeruje šta je uradio. Prvo je podigao ruke da se izvini rivalu i pokaže fer-plej potez. Potom se prekrstio, ni njemu nije bilo jasno kako je uspio da izvede takav potez.

Pogledajte

00:30
Novak Ðoković se prekrstio i izvinio
Izvor: Izvor:Eurosport
Izvor: Izvor:Eurosport

Najbolji teniser svih vremena potom je potvrdio brejk i tako krenuo ka svojoj 100. pobjedi na Australijan openu. Inače, ovo je njihov prvi međusobni susret, a pobjednika čeka Frančesko Maestreli u druoj rundi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Stefan Ðoković dobacuje Novaku usred finala
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC