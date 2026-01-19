logo
Ovako sad izgleda Đokovićev put u Australiji: Dva iznenađenja u istom danu i "novi žrijeb"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković dobio je drugačiji put na Australijan openu od onog koji smo najavljivali prethodnih dana zbog dva iznenađenja.

Put Novaka Đokovića na Australijan open Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković danas igra meč prvog kola Australijan opena protiv Pedra Martineza, a već unapred zna ko ga čeka ako prođe u narednu rundu.

U pitanju je italijanski teniser Frančesko Maestereli koji je danas "izbacio" Terensa Atmanea iz Francuske. Poslije tri i po sata borbe, kvalifikant iz Italije slavio je 3:2 (6:4, 3:6, 6:7, 6:1, 6:1). Ujedno, Maestreli je ovom pobjedom napravio uspjeh karijere jer nikada do sada na grend slemovima nije prošao u drugo kolo.


Interesantno je da je Maestreli ušao u glavni žrijeb tako što je izbacio Đustina, pa onda poznatog brazilskog asa Sejbuta Vilda, da bi potom bio bolji i od Dušana Lajovića. Sada mu, vjerovatno, ipak slijedi daleko teži posao u vidu Đokovića.

Ako naš teniser danas ostvari plasman u drugu rundu, važno je reći da mu se i u trećoj smiješi neočekivano ime iz "kostura". To će gotovo izvjesno biti Botik van de Zandshulp koji je napravio danas iznenađenje protiv Brendona Nakašime, Amerikanca i inače 27. nosioca na Australijan openu. Takođe, Šang je izbacio Bautistu-Ahuta, pa će Kinez i Holanđanin "ukrstiti rekete" prije potencijalnog okršaja sa Đokovićem.

Naravno, da ne trčimo pred rudu, najvažnije je da Đoković bude zdrav i pronađe formu na Australijan openu, pošto kao što je već poznato dugo nije igrao i treba mu vremena da se zagrije.

Kako sad izgleda "novi žrijeb" za Đokovića?

  • 1. kolo - Pedro Martinez
  • 2. kolo - Frančesko Maestreli
  • 3. kolo - Botik van de Zandshulp ili Jungčeng Šang
  • 4. kolo - Jakub Menšik, Talon Grikspor, Hubert Hurkač
  • Četvrtfinale - Tejlor Fric, Lorenco Museti, Stefanos Sicipas, Jiri Lehečka
  • Polufinale - Janik Siner, Ben Šelton, Kasper Rud
  • Finale - Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Danil Medvedev, Aleks de Minor

Tagovi

Tenis Novak Đoković Australijan open

