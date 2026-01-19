Ovako sad izgleda Đokovićev put u Australiji: Dva iznenađenja u istom danu i "novi žrijeb"

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković dobio je drugačiji put na Australijan openu od onog koji smo najavljivali prethodnih dana zbog dva iznenađenja.

Novak Đoković danas igra meč prvog kola Australijan opena protiv Pedra Martineza, a već unapred zna ko ga čeka ako prođe u narednu rundu.

U pitanju je italijanski teniser Frančesko Maestereli koji je danas "izbacio" Terensa Atmanea iz Francuske. Poslije tri i po sata borbe, kvalifikant iz Italije slavio je 3:2 (6:4, 3:6, 6:7, 6:1, 6:1). Ujedno, Maestreli je ovom pobjedom napravio uspjeh karijere jer nikada do sada na grend slemovima nije prošao u drugo kolo.

Scatti di Francesco#Maestrelliper la prima volta in un main draw Slam al 10º tentativo ❤️#AusOpenpic.twitter.com/jpFjxfTWlg — Matteo Zorzoli (@teozorzoli)January 15, 2026



Interesantno je da je Maestreli ušao u glavni žrijeb tako što je izbacio Đustina, pa onda poznatog brazilskog asa Sejbuta Vilda, da bi potom bio bolji i od Dušana Lajovića. Sada mu, vjerovatno, ipak slijedi daleko teži posao u vidu Đokovića.

Ako naš teniser danas ostvari plasman u drugu rundu, važno je reći da mu se i u trećoj smiješi neočekivano ime iz "kostura". To će gotovo izvjesno biti Botik van de Zandshulp koji je napravio danas iznenađenje protiv Brendona Nakašime, Amerikanca i inače 27. nosioca na Australijan openu. Takođe, Šang je izbacio Bautistu-Ahuta, pa će Kinez i Holanđanin "ukrstiti rekete" prije potencijalnog okršaja sa Đokovićem.

Naravno, da ne trčimo pred rudu, najvažnije je da Đoković bude zdrav i pronađe formu na Australijan openu, pošto kao što je već poznato dugo nije igrao i treba mu vremena da se zagrije.

Kako sad izgleda "novi žrijeb" za Đokovića?