Novak Đoković započinje učešće na Australijan openu protiv Pedra Martineza (Španija). Biće to njihov prvi međusobni okršaj, a sprski igrač je favorit u ovom duelu i to će morati da opravda na terenu.

Kreće u pohod na 25. grend slem trofej. Dešavanja sa meča pratite na MONDU.