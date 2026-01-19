logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković - Martinez, uživo: Novaku se žuri, uzeo je prvi set u Melburnu 0

Novak Đoković meč prvog kola Australijan opena igra protiv Pedra Martineza u Melburnu. Ovo je njihov prvi međusobni meč.

Novak Đoković započinje učešće na Australijan openu protiv Pedra Martineza (Španija). Biće to njihov prvi međusobni okršaj, a sprski igrač je favorit u ovom duelu i to će morati da opravda na terenu.

Kreće u pohod na 25. grend slem trofej. Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Autor Haris Krhalić
12:45

3:2 - Ništa od novog brejka

Bio je Đoković blizu, dva puta je stigao do "đusa" (40:40), ali nije uspio da dođe do nove brejk lopte - 3:2.

12:37

3:1 - Brejk je potvrđen

Đoković potvrđuje brejk, igra odlično za sada - 3:1.

12:34

2:1 - Brejk Đokovića

Novak pravi prvi brejk u drugom setu - 2:1.

12:31

1:1 - Siguran gem za Novaka

Đoković uzima svoj prvi gem u drugom setu - 1:1.

12:28

0:1 - Prvi gem za Pedra

Drugi set počeo je sigurnim servis gemom za Martineza - 0:1.

12:23

6:3 - Novak uzeo set

Đoković je uzeo prvi set - 6:3.

12:21

5:3 - Propuštena set lopta, još se igra

Nije Novak iskoristio set loptu, još se igra u prvom setu - 5:3.

12:13

5:2 - Siguran Đoković

12:09

4:2 - Drži se Pedro

Ne predaje se Pedro, uzima svoj drugi gem u setu - 4:2.

12:04

4:1 - Rutinski gem

Lagan gem za Novaka - 4:1.

12:01

3:1 - Propuštena brejk lopta

Imao je Novak brejk loptu i priliku da dodatno uveća prednost, nije je iskoristio, Pedro je uzeo prvi gem na meču - 3:1.

11:50

3:0 - Novak se prekrstio i potvrdio brejk

Novak je uz malo sreće osvojio treći gem i potvrdio brejk - 3:0. Jedan detalj je obilježio taj gem, bio je to drugi poen u kom je loptica dotakla vrh mreže i uz dosta sreće prešla na drugu stranu. Novak je odmah podigao ruke, izvinio se rivalu, pa se prekrstio.

11:48

2:0 - Brze ruke i brejk Novaka

Pokazao je Novak brze reflekse na mreži, sjajnom reakcijom došao do druge brejk lopte u gemu i iskoristio je tako što je Martinez odservirao duplu servis grešku - 2:0.

11:41

1:0 - Siguran start

Odlični servisi i dosta dobar prvi gem na meču za Novaka - 1:0.

11:28

Meč počinje

Konačno je došlo vrijeme i da meč počne, Novak će prvi servirati na meču.

11:33

Novak je izašao na teren

Đoković je konačno izašao na teren i počeo da se zagrijava sa Martinezom.

11:32

Novak je spreman za meč

Đoković je odradio trening i spreman je za početak meča.

11:16

Švjontek, konačno

Iga Švjontek je poslije dosta muke i dva sata igre uspjela da pobijedi Ju Juan - 7:6 (7:5, 6:3). Imala je vođstvo od 3:0 u drugom setu i rivalku koja je tražila medicinski tajm-aut, ali je i pored toga igrala maraton. Uskoro će Novak na teren.

10:22

Švjontek jedva dobila prvi set

Iga je tek poslije taj-brejka dobila prvi set protiv Juan - 7:6 (7:5). Tek kada se taj meč završi Novak izlazi na teren.

10:21

Prvi rival je Španac

Prvi protivnik Novaka Đokovića u Melburnu je španski igrač Pedro Martinez. Biće ovo njihov prvi međusobni okršaj.

10:20

Dobro došli

Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije