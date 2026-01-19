Novak Đoković meč prvog kola Australijan opena igra protiv Pedra Martineza u Melburnu. Ovo je njihov prvi međusobni meč.
Novak Đoković započinje učešće na Australijan openu protiv Pedra Martineza (Španija). Biće to njihov prvi međusobni okršaj, a sprski igrač je favorit u ovom duelu i to će morati da opravda na terenu.
Kreće u pohod na 25. grend slem trofej. Dešavanja sa meča pratite na MONDU.
3:2 - Ništa od novog brejka
Bio je Đoković blizu, dva puta je stigao do "đusa" (40:40), ali nije uspio da dođe do nove brejk lopte - 3:2.
3:1 - Brejk je potvrđen
Đoković potvrđuje brejk, igra odlično za sada - 3:1.
2:1 - Brejk Đokovića
Novak pravi prvi brejk u drugom setu - 2:1.
1:1 - Siguran gem za Novaka
Đoković uzima svoj prvi gem u drugom setu - 1:1.
0:1 - Prvi gem za Pedra
Drugi set počeo je sigurnim servis gemom za Martineza - 0:1.
6:3 - Novak uzeo set
Đoković je uzeo prvi set - 6:3.
5:3 - Propuštena set lopta, još se igra
Nije Novak iskoristio set loptu, još se igra u prvom setu - 5:3.
5:2 - Siguran Đoković
4:2 - Drži se Pedro
Ne predaje se Pedro, uzima svoj drugi gem u setu - 4:2.
4:1 - Rutinski gem
Lagan gem za Novaka - 4:1.
3:1 - Propuštena brejk lopta
Imao je Novak brejk loptu i priliku da dodatno uveća prednost, nije je iskoristio, Pedro je uzeo prvi gem na meču - 3:1.
3:0 - Novak se prekrstio i potvrdio brejk
Novak je uz malo sreće osvojio treći gem i potvrdio brejk - 3:0. Jedan detalj je obilježio taj gem, bio je to drugi poen u kom je loptica dotakla vrh mreže i uz dosta sreće prešla na drugu stranu. Novak je odmah podigao ruke, izvinio se rivalu, pa se prekrstio.
2:0 - Brze ruke i brejk Novaka
Pokazao je Novak brze reflekse na mreži, sjajnom reakcijom došao do druge brejk lopte u gemu i iskoristio je tako što je Martinez odservirao duplu servis grešku - 2:0.
1:0 - Siguran start
Odlični servisi i dosta dobar prvi gem na meču za Novaka - 1:0.
Meč počinje
Konačno je došlo vrijeme i da meč počne, Novak će prvi servirati na meču.
Novak je izašao na teren
Đoković je konačno izašao na teren i počeo da se zagrijava sa Martinezom.
Novak je spreman za meč
Đoković je odradio trening i spreman je za početak meča.
Švjontek, konačno
Iga Švjontek je poslije dosta muke i dva sata igre uspjela da pobijedi Ju Juan - 7:6 (7:5, 6:3). Imala je vođstvo od 3:0 u drugom setu i rivalku koja je tražila medicinski tajm-aut, ali je i pored toga igrala maraton. Uskoro će Novak na teren.
Švjontek jedva dobila prvi set
Iga je tek poslije taj-brejka dobila prvi set protiv Juan - 7:6 (7:5). Tek kada se taj meč završi Novak izlazi na teren.
Prvi rival je Španac
Prvi protivnik Novaka Đokovića u Melburnu je španski igrač Pedro Martinez. Biće ovo njihov prvi međusobni okršaj.
Dobro došli
Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.