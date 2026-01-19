Barbara Šet iskreno je govorila o šansama Novaka Đokovića na Australijan Openu.

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia/Martin KEEP / AFP / Profimedia

Nekada sedma teniserka svijeta Barbara Šet govorila je o šansama Novaka Đokovića na Australijan Openu. Njeni i Đokovićevi razgovori su uvijek zanimljivi, nije tajna da mu je naklonjena, ali ovog puta je zabrinuta za srpskog šampiona. Jedna od omiljenijih teniserki u Srbiji tvrdi da će Novak teško stići do novog polufinala na grend slemovima.

Đoković je osvojio sve što se može osvojiti, podigao 10 pehara na Australijan Openu, šta ga motiviše da nastavi dalje?

"On to jednostavno toliko voli. Ako želi da nastavi, meni to savršeno odgovara jer ćemo imati još tema za razgovor", rekla je Šet i osvrnula se na prošli sezonu koju je Novak završio kao četvrti teniser planete.

"Ono što je postigao prošle godine, plasman u polufinale na svakom grend slemu, to je nevjerovatno u njegovim godinama. Samo me brine što nije mnogo igrao nakon što se povukao iz Adelejda, kako će sada da se pokaže".

Vidi opis Barbara Šet zabrinuta zbog Đokovića: "Ne verujem da može do polufinala, moraće da ga oteraju sa terena" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Severin Aichbauer / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Severin Aichbauer / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Harald Dostal / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Podsjeća na peh koji mu se desio prošle godine..."Pobijedio je Alkaraza ovdje prošle godine, a onda je morao da se povuče protiv Zvereva i to je problem. Tijelo bi opet moglo da ga iznevjeri. Da li će osvojiti grend slem titulu? Nikada ne recite ne nekome ko je pobijedio 24 puta, ali šanse nisu tako dobre", iskrena je Barbara.

Srpski as često u svojim intervjuima ističe da je plan da karijeru produži do Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu, koliko je to realno?

"Kaže da želi ponovo da igra na Olimpijskim igrama, toliko dugo želi da igra. Na kraju će morati da se penzioniše. Moraće da ga odvedu sa terena. Ne znam šta misli. Nevjerovatno je koliko je duga njegova karijera, a on i dalje ima pokretačku snagu i strast da trenira. Nevjerovatno je", kaže Šet i predviđa loš turnir za Novaka:

"Ne očekujem da će stići do još jednog polufinala, a ako to i učini, skidam mu kapu. Sve što ne uradi je samo šlag na torti", zaključila je.