Ovo je plan da se spasi slavni Proleter: Napustio ligu, duguje pet miliona i kreće ispočetka

Rukometni klub Proleter iz Zrenjanina istupio je iz Arkus lige i sprema se da krene sve ispočetka.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

RK Proleter iz Zrenjanina istupio je iz rukometne Arkus lige početkom februara zbog loše finansijske situacije, a sudbina kluba je i dalje nepoznata i s razlogom postoji bojazan od gašenja. Predsjednik kluba i upravni odbor su podnijeli ostavke, posljednje mečeve u prvenstvu Proleter je izgubio službenim rezultatom, a postoje pomaci da se klub na kraju ipak spasi.

Predsjednik Rukometnog saveza Srbije (RSS) Božidar Đurković tim povodom bio je u ponedjeljak na sastanku kod gra­do­na­čel­ni­ka Zre­nja­ni­na Si­me Sa­la­pu­re, zajedno sa predsjednikom Radne grupe Aleksandrom Đurišićem kao i predsjednikom Skupštine Đurom Đurićem. Njih dvojica su dala dodatne informacije o situaciji u zrenjaninskom klubu koji godinama ima problema s finansijama, ali sada je "dogorjelo" do noktiju.

Proleter - Crvena zvezda

Izvor: YT/ARKUS liga

Pro­le­ter je zbog fi­nan­sij­ske si­tu­a­ci­je odustao od Arkus lige, zbog su­spen­zi­je u tak­mi­če­nju ni­su ni mla­đe se­lek­ci­je, a sada se radi na tome da se klub re­or­ga­ni­zu­je i vra­ti u takmičarski pogon.

Trenutno, Proleter iz Zrenjanina ni­je uga­šen i to je bio pr­vi cilj lju­di ko­ji sa­da vode klub, da zadrže ime i da ne dozvole da sve ode u istoriju. A znamo da je Pro­le­ter dvo­stru­ki pr­vak Ju­go­sla­vi­je, fi­na­li­sta Kupa evropskih šampiona, koji inače ima i odlične uslove u Zrenjaninu, sa dve dvorane.

"RSS će stati iza nas i sprem­ni su da nas po­dr­že", rekao je po­sle sa­stan­ka Đurišić i dodao da je plan da se krene od nižih liga: "Grad je ta­ko­đe stao iza nas da se kon­so­li­du­je­mo i da od sep­tem­bra kre­ne­mo sa tak­mi­če­njem od Dru­ge Voj­vo­đan­ske li­ge, sa igra­či­ma iz gra­da i oko­li­ne i sa mak­si­mal­nim na­sto­ja­njem da se ova­kva si­tu­a­ci­ja ni­kad vi­še ne po­no­vi. Uz nas su i biv­ši igra­či i za­hval­ni smo svi­ma na po­dr­šci".

"ma­mo još du­ga, ne­gdje oko pet mi­li­o­na i či­ni­mo ve­li­ke na­po­re da ga re­gu­li­še­mo. Grad će nam po­mo­ći da se iz­mi­ri ve­ći dio, prije sve­ga pre­ma RSS i AR­KUS li­gi, ka­ko bi ski­nu­li su­spen­zi­ju i od je­se­ni mo­gli da se tak­mi­či­mo. Do lje­ta bi tre­ba­lo da re­ši­mo du­go­va­nja. Grad Zre­nja­nin nam po­ma­že i to je ve­o­ma va­žno i sa­da i za na­red­ni pe­ri­od", ka­zao je Alek­san­dar Đu­ri­šić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!