Ovo je plan da se spasi slavni Proleter: Napustio ligu, duguje pet miliona i kreće ispočetka

Rukometni klub Proleter iz Zrenjanina istupio je iz Arkus lige i sprema se da krene sve ispočetka.
RK Proleter iz Zrenjanina istupio je iz rukometne Arkus lige početkom februara zbog loše finansijske situacije, a sudbina kluba je i dalje nepoznata i s razlogom postoji bojazan od gašenja. Predsjednik kluba i upravni odbor su podnijeli ostavke, posljednje mečeve u prvenstvu Proleter je izgubio službenim rezultatom, a postoje pomaci da se klub na kraju ipak spasi.
Predsjednik Rukometnog saveza Srbije (RSS) Božidar Đurković tim povodom bio je u ponedjeljak na sastanku kod gradonačelnika Zrenjanina Sime Salapure, zajedno sa predsjednikom Radne grupe Aleksandrom Đurišićem kao i predsjednikom Skupštine Đurom Đurićem. Njih dvojica su dala dodatne informacije o situaciji u zrenjaninskom klubu koji godinama ima problema s finansijama, ali sada je "dogorjelo" do noktiju.
Proleter je zbog finansijske situacije odustao od Arkus lige, zbog suspenzije u takmičenju nisu ni mlađe selekcije, a sada se radi na tome da se klub reorganizuje i vrati u takmičarski pogon.
Trenutno, Proleter iz Zrenjanina nije ugašen i to je bio prvi cilj ljudi koji sada vode klub, da zadrže ime i da ne dozvole da sve ode u istoriju. A znamo da je Proleter dvostruki prvak Jugoslavije, finalista Kupa evropskih šampiona, koji inače ima i odlične uslove u Zrenjaninu, sa dve dvorane.
"RSS će stati iza nas i spremni su da nas podrže", rekao je posle sastanka Đurišić i dodao da je plan da se krene od nižih liga: "Grad je takođe stao iza nas da se konsolidujemo i da od septembra krenemo sa takmičenjem od Druge Vojvođanske lige, sa igračima iz grada i okoline i sa maksimalnim nastojanjem da se ovakva situacija nikad više ne ponovi. Uz nas su i bivši igrači i zahvalni smo svima na podršci".
"mamo još duga, negdje oko pet miliona i činimo velike napore da ga regulišemo. Grad će nam pomoći da se izmiri veći dio, prije svega prema RSS i ARKUS ligi, kako bi skinuli suspenziju i od jeseni mogli da se takmičimo. Do ljeta bi trebalo da rešimo dugovanja. Grad Zrenjanin nam pomaže i to je veoma važno i sada i za naredni period", kazao je Aleksandar Đurišić.
