"Mijat je zalutao, nije ovo Real Madrid": Dragan Đurić raspalio po potpredsjedniku Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dragan Đurić bez dlake na jeziku o Predragu Mijatoviću i situaciji u FK Partizan.

Dragan Đurić bez dlake na jeziku o Predragu Mijatoviću Izvor: MN PRESS

Situacija u FK Partizan nije sjajna, pošto su se na rezultatsku krizu "naslonili" i problemi u rukovodstvu - ili je možda bilo i obrnuto. Bilo kako bilo, najvjerovatnije nas na ljeto čeka nova Skupština kluba, možda čak i vanredni izbori, a nema sumnje da će se pričati o odgovornosti Predraga Mijatovića koji je zadužen za sportska pitanja.

Između ostalog, Mijatović je donio odluku o smjeni Srđana Blagojevića, a onda i o postavljanju Nenada Stojakovića, pa onda prvo nije dao da se "njegov pik" smijeni poslije krize u Humskoj. Na kraju je popustio i kao privremeno rješenje doveden je Damir Čakar, a Partizan je od kraja decembra uspio da "plus četiri" u odnosu na Zvezdu pretvori u zaostatak od sedam bodova, samim tim vjerovatno je ostao i bez titule.

"Rasim mora da udari rukom o sto...", kaže bivši predsjednik FK Partizan Dragan Đurić za "Danas": "Problem Partizana leži u rukovodstvu i to se reflektovalo na teren. Ljajić je dobar čovjek, nije on kriv, ali mora jasno da stavi do znanja da je on prvi čovjek kluba. Kakav Peđa Mijatović, on je zalutao kao rukovodilac u Partizan."

Bivši predsjednik Partizana je izuzetno oštar prema danas glavnom i odgovornom za sportske odluke u Humskoj: "Partizan nije Real Madrid. Mora da se poštuje hijerarhija. Zna se kome treba da odgovara Mijatović. Ovo što on radi je… Idi, bježi… I dio navijača je digao glas protiv njega. Kada sam ja bio predsjednik i vidio da nema jedinstva - ponos mi nije dozvoljavao da ostanem u klubu", dodao je Đurić.

Šta to Đurić zamjera Mijatoviću?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Smjena Srđana Blagojevića je bila greška. Nenad Stojaković je dobar dečko, ali Partizanu treba mnogo ozbiljniji trener. Ipak, osnovni problem je što nemamo igrače, nemamo tim", rekao je Dragan Đurić koji ima prijedlog za izlazak iz krize.

"Možda će zvučati grubo, ali rukovodstvu Partizana nisu potrebne ispušene lule već ozbiljni menadžeri. Mijatović je došao iz Španije i sada misli da je nedodirljiv. Ovo što se dešava u Partizanu nije dobro, niti će biti rezultata dok država ne pomogne i to na način da se dovedu ozbiljni ljudi u klub. Partizan je institucija srpskog sporta poput Crvene zvezde", zaključio je Đurić.

