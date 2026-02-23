Peđa Mijatović danas smjenjuje Nenada Stojakovića: Zna se ko će ubuduće voditi Partizan

Nenad Stojaković neće voditi današnji trening FK Partizan i očekuje se da mu prije njega odluku o otkazu saopšti Predrag Mijatović koji sad mora da bira novog šefa stručnog štaba.

FK Partizan ponovo mijenja trenera. Eksperiment sa Nenadom Stojakovićem nije uspio, vidjeli smo to još početkom proljeća, da bi debakl u "vječitom" derbiju protiv Crvene zvezde (3:0) čak i Predraga Mijatovića ostavio vezanih ruku, iako je ranije pokušao da zaštiti svog "pika".

Gubitak prednosti na tabeli, sada i četiri boda zaostatka za Crvenom zvezdom, ne ostavljaju mnogo mogućnosti Partizanu sem da proba da sa novom energijom na klupi napravi čudo.

Očekuje se da Stojaković i ne vodi današnji trening u "Zemunelu" od 11 časova, nego će mu odluka o smjeni biti saopštena na ranijem sastanku sa Predragom Mijatovićem koji je bio vrlo nezadovoljan poslije jučerašnje utakmice, kada je potvrđeno da su ipak njegovi saradnici - koje nije slušao - bili u pravu.

"Nemam komentar o ostavci", bilo je sve što je rekao Stojaković poslije utakmice kada su ga novinari pitali za budućnost.

Prvo je pogrešna odluka bila da se smijeni Srđan Blagojević, na čemu je Predrag Mijatović insistirao poslije ispadanja iz Kupa Srbije, da bi potom čudna reakcija bila i angažovanje trenera Teleoptika Nenada Stojakovića koji je potrajao 100 dana u Humskoj.

Preciznije, vodio je Partizan na devet utakmica i u tom periodu ostvario je pet pobjeda, jedan remi i tri poraza, pošto je uz ovaj u "vječitom" derbiju gubio i mečeve sa Železničarom iz Pančeva i IMT-om. Ovog proljeća već je "preživio" remi sa Radničkim iz Niša (0:0), nakon katastrofalnih priprema u Turskoj.

Ko mijenja Stojakovića?

Đorđije Ćetković u sredini između igrača Partizana.

S obzirom na to da se Partizan namučio da nađe zamjenu za Blagojevića, kada je Partizan imao prednost na tabeli, šta reći tek za ovu situaciju u Humskoj... I ovoga puta Partizan će smjenjivati trenera bez odluke o tome koga će izabrati za nasljednika, a to neće biti iznenađenje ako budu dosadašnji pomoćnici Đorđije Ćetković i Damir Čakar.

Prvobitno bi mogli da budu promovisani kao privremeno rješenje, dok Partizan pregovara sa drugim trenerima, ali isto tako nemojte da vas čudi ako završe ovu sezonu na klupi.

Naredni meč Partizan igra idućeg vikenda protiv OFK Beograda u Humskoj.

