Uživo Dejan Stanković poslije vječitog derbija: "Sinišin duh je uvijek na Marakani"

"Stavio sam majicu na moje mjesto, Siniši je bio rođendan. Dosta emocija, prisjećanje na njega je nešto posebno. Volim tšo ga se sjećamo, volim što ga sanjam, duh Siniše Mihajlovića će uvijek biti na Marakani."

"O Saletu neću ni da prićam. Marko zaslužuje jer radi, jer je posvećen. Mali Kole samo nastavlja da se potvrđuje. Još to može bolje, ali šta više od njih trojice da tražim. Mnogo teškog posla je uiza njih odradila konjica da bi došli."

19 : 19

Prve reakcije Stankovića

"Čestitke momcima. Pričali smo o tim rotacija, o tome četvrtak-nedjelja-četvrtak. Momci su prihvatili taj pritisak, iako je bilo konfuzno to prvo poluvrijeme. Vruća lopta je bila, ne znam zašto je bila u prvih 20 minuta. Nekoliko grešaka, čak i strašnih mogli su da nas kazne. Poslije smo se oslobodili.

Imali smo dosta šansi, ali moramo da radimo na toj realizaciji. Možda nekada nećeš imati tri-četiri nego samo jednu šansu. Hvala navijačima, bilo mi je dosta emotivno. Ako sam nešto pogriješio poslije tamo na Severu, neka mi ne zamjere."