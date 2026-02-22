Uživo Dejan Stanković poslije vječitog derbija: "Sinišin duh je uvijek na Marakani"

Nakon 178. vječitog derbija čućemo šta ima da kaže trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
Nakon pobjede Crvene zvezde u 178. vječitom derbiju, čekamo da vidimo šta će medijima nakon meča reći trener crveno-bijelih Dejan Stanković.
Siniša Mihajlović!
"Stavio sam majicu na moje mjesto, Siniši je bio rođendan. Dosta emocija, prisjećanje na njega je nešto posebno. Volim tšo ga se sjećamo, volim što ga sanjam, duh Siniše Mihajlovića će uvijek biti na Marakani."Izvor: Profimedia
O strijelcima golova
"O Saletu neću ni da prićam. Marko zaslužuje jer radi, jer je posvećen. Mali Kole samo nastavlja da se potvrđuje. Još to može bolje, ali šta više od njih trojice da tražim. Mnogo teškog posla je uiza njih odradila konjica da bi došli."
Prve reakcije Stankovića
"Čestitke momcima. Pričali smo o tim rotacija, o tome četvrtak-nedjelja-četvrtak. Momci su prihvatili taj pritisak, iako je bilo konfuzno to prvo poluvrijeme. Vruća lopta je bila, ne znam zašto je bila u prvih 20 minuta. Nekoliko grešaka, čak i strašnih mogli su da nas kazne. Poslije smo se oslobodili.
Imali smo dosta šansi, ali moramo da radimo na toj realizaciji. Možda nekada nećeš imati tri-četiri nego samo jednu šansu. Hvala navijačima, bilo mi je dosta emotivno. Ako sam nešto pogriješio poslije tamo na Severu, neka mi ne zamjere."
Stanković podigao Kostova
Kada je u posljednjim momentima prvog poluvremena Vasilije Kostov postigao pogodak za 1:0, Dejan Stanković ga je dočekao u zagrljai i podigao.
Na kraju je bilo ubjedljivo
Crvena zvezda je na kraju slavila 3:0 golovima Vasilija Kostova, Marka Arnautovića i Aleksandra Kataija.
Čekamo Dejana Stankovića
Crvena zvezda je pobijedila Partizan 3:0 u 178. vječitom derbiju i sada čekamo da se na konferenciji za medije pojavi trener Crvene zvezde Dejan Stanković.