logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uživo Nenad Stojaković poslije vječitog derbija: "Kontrola do 48. minuta, a onda..." 0
Nenad Stojaković
Nenad Stojaković
0

Uživo Nenad Stojaković poslije vječitog derbija: "Kontrola do 48. minuta, a onda..."

Nakon 178. vječitog derbija čućemo šta ima da kaže trener Partizana Nenad Stojaković.

Nakon poraza Partizana u 178. vječitom derbiju čekamo da vidimo šta će medijima nakon meča reći trener crno-bijelih Nenad Stojaković.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
19:21

Prve reakcije

"Generalno prvo poluvrijeme je bilo dobro do 48. minuta. Kontrola u svakom momentu igre osim u prekidu gdje karakterno nismo odgovorili na te stvari.. Drugo poluvrijeme izgubimo bitnog igrača. Iz neke tranzicije primimo gol, penal kao šansa da se vratimo u život. Nažalost ne uspijemo da to uradimo. Zvezda je iskoristila neke šanse koje je imala, mi nismo. Čestitam na velikoj pobjedi. Hvala navijačima na velikoj podršci."

19:09

Težak poraz!

Počela je polusezona sa bodom više na strani Partizana, a sada Crvena zvezda ima četiri boda više. Na kraju je na stadionu Crvene zvezde bilo 3:0 za crveno-bijele.

19:08

Čekamo Nenada Stojakovića!

Nakon poraza Partizana u 178. "vječitom derbiju" čekamo da čujemo šta će medijima reći šef struke crno-bijelih Nenad Stojaković.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije