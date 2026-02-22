Ocjene Partizana: Stojaković imao plan za Zvezdu, ali sve je palo u vodu

Crvena zvezda ubedljivo pobijedila Partizan (3:0), a igrači crno-bijelih dobili loše ocjene za predstavu na stadionu "Rajko Mitić".

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbaleri Partizana ubjedljivo su poraženi (3:0) u 178. "vječitom" derbiju protiv Crvene zvezde i taj meč bi mogao da ima i presudnu ulogu u borbi za šampionsku titulu. Ekipa Nenada Stojakovića nakon neuspjeha na terenu najvećeg rivala ima četiri boda zaostatka i teško će u narednih nekoliko kola uspjeti da pretekne najvećeg rivala - što je neophodno da bi se treći derbi igrao u Humskoj.

Trener Nenad Stojaković imao je specifične taktičke zamisli za svoje igrače, uspio je da visokim pritiskom uhvati Zvezdu van balansa u prvom dijelu meča, ali je nedugo poslije toga postalo jasno da postoje mane u sistemu za koji su se odlučili crno-bijeli. To je i kulminiralo ubjedljivim porazom. Ovako smo videli pojedinačan učinak igrača Partizana na gostovanju Crvenoj zvezdi:

Marko Milošević - 7

Izvor: MN PRESS

Najbolji akter derbija, kada je riječ o igračima Partizana. Ljubimac Grobara, koji su mu i pred meč skandirali "Ćelavi, ćelavi" tri puta je vadio loptu iz gola. Da nije, poraz crno-bijelih mogao je da bude i značajno ubjedljiviji. Djeluje da je Milošević na stadionu "Rajko Mitić" spriječio rezultatsku katastrofu crno-bijelih.

Milan Roganović - 6

Nije ovo utakmica koju će zauvijek pamtiti desni bek Partizana. Mučio se da pronađe ritam, a kada imate za direktnog rivala Aleksandra Kataija - to može da se završi kobno. Iskusni fudbaler Crvene zvezde imao je dovoljno slobode da se rastrči krajem prvog i početkom drugog dela meča, pa da učestvuje u pogocima koji su odlučili pitanje pobjednika.

Stefan Milić - 5,5

Mnogo je zakasnio u nadoknadi prvog dijela meča, kada je napravo faul nad Aleksandrom Kataijem, dobio žuti karton i indirektno omogućio crveno-bijelima da nekoliko sekundi kasnije povedu. S obzirom na to da se zbog njegovog nastupa na mjestu štopera "tumbala" formacija Partizana, bio je to razočaravajući trenutak.

Stefan Mitrović - 6,5

Izvor: MN PRESS

Bio je autoritativan na početku meča u duelima protiv Marka Arnautovića, za koga je bio zadužen. Dobijao je duele protiv iskusnog napadača Zvezde ili pravovremeno pravio faulove koji nisu nanosili štetu crno-bijelima. Ušao je i u oštru raspravu sa Radetom Krunićem. Tokom svakog poteza se vidjelo da je fudbaler ogromnog iskustva. Kako je vrijeme odmicalo, tako je Partizan na svim dijelovima terena ostajao bez daha i prestajao da pruža takav otpor, pa se Mitrović uklopio u širu sliku. U nastavku meča dozvolio je Arnautoviću nekoliko poteza koji su riješili meč.

Stefan Petrović - 6

Izvor: MN PRESS

Imao je Partizan odličnu ideju sa tinejdžerom (17) na lijevom boku, pošto je odlazio visoko kada god bi se Simić spuštao u posljednju liniju. To je držalo Daglasa Ovusua daleko od gola, iako se vjerovalo da bi krilni napadač Crvene zvezde mogao da bude najveći problem po odbranu crno-bijelih.

Nikola Simić (do 90. minuta) - 6

Ideja sa štoperom u veznom redu nije bila loša u teoriji i radila je na početku meča, ali je izgubila poentu u samo dva minuta - posljednjem u prvom i prvom u drugom dijelu meča. Nakon gola Crvene zvezde i povrede Saše Zdjelara nije bilo nikakve potrebe za Nikolom Simićem na centru terena, što je Stojaković morao da unese u pretpostavke kada je pravio taktiku za ovaj meč. Na kraju je ni kriv ni dužan talentovani štoper crno-bijelih ostajao na vjetrometini, na neprirodnoj poziciji, iako "pije vodu" objašnjenje da je igrao na tom mjestu kroz omladinski staž.

Saša Zdjelar (do 46. minuta) - 6

Izvor: MN PRESS

Tokom prvog dijela meča imao je snage da drži pod kontrolom sredinu terena, ali se vidjelo da mu ne prija u potpunosti ritam koji Zvezda pokušava da nametne i koji je potom i nametnula. Rezultatiralo je to povredom na početku nastavka, kada je nakon "hlađenja" trebalo opet da se zagrije. Nekoliko mjeseci tokom kojih nije igrao fudbal ostavili su posljedice na zadnju ložu, pa je iskusni vezni fudbaler rano morao van terena. Ogroman hendikep za crno-bijele, koliko god bio daleko od fizičkog vrhunca.

Demba Sek - 6

Partizan je pravio tim tako da on bude najopasniji igrač i to se vidjelo od starta. Koristio je smušenost odbrane Crvene zvezde, ulazio pod kožu defanzivcima i uspio je da osvoji dvije lopte u opasnoj zoni. Gosti su nakon tih poteza Dembe Seka ozbiljno zaprijetili i lako su mogli da stignu do prednosti. Osim energije na početku meča, a u skladu sa očekivanjima, pružio je premalo.

Vanja Dragojević - 5,5

Jačanje veznog reda koji bi trebalo da odbije sve napade Crvene zvezde dovelo je do "žrtvovanja" Partizanovog kapitena. On je silom prilika gurnut na mjesto ofanzivnog veznog, iako mu je u dosadašnjem dijelu karijere prirodnije bilo da se sa mjesta centralnog veznog seli u posljednju liniju odbrane. Sada je bio samo još jedan u nizu defanzivno orijentisanih igrača, ali ga je mjesto na terenu obavezivalo da pokrene Partizanovu tranziciju. Nije to posao koji je bilo zamišljeno da obavlja ove godine u Partizanu.

Milan Vukotić (do 77. minuta) - 5,5

Propustio šansu da pogotkom sa bijele tačke unese neizvjesnost u derbi. Šutirao prilično loše, dozvolio Mateušu da ga pročita i da ostane nesavladan, pošto je poslije toga gol Andreja Kostića poništen zbog prestupa. Trebalo je da bude jedan od igrača Partizana koji su imali slobodu da napadnu Crvenu zvezdu, ali to nije uspio da uradi.

Andrej Kostić (do 77. minuta) - 5,5

Ako su skauti Milana, koji poslkednjih meseci prati Kostića, došli u Beograd da gledaju mladog napadača iz Crne Gore, od Nenada Stojakovića mogli bi da traže da im refundira karte. Nisu imali šta da vide jer je snažni napadač ostao usamljen, daleko od najbližih saigrača sa kojima može da kombinuje kako bi ugrozio gol. Istina, imao je dobru šansu na samom početku, kada nije zatresao mrežu nakon što mu je Sek servirao loptu na ivici kaznenog prostora.

Nenad Stojaković - 5,5

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ako bismo gledali samo prvih dvadesetak minuta meča, mnogo toga je pogodio trener Partizana Nenad Stojaković. Izveo je na teren ratnički tim, spreman da se bori na svim dijelovima terena. Djelovalo je da crno-bijeli imaju energiju neophodnu za pozitivan rezultat, da uz to imaju i način da dođu do cilja, ali... Kako je meč odmicao, tako su se vidjele mane Stojakovićevog plana, ali i njegovog igračkog kadra. I jednog i drugog bilo je baš dosta.

Zvezda se manje ili više brzo, ali ipak uspješno prilagođavala svim idejama koje je Nenad Stojaković predstavio na stadionu "Rajko Mitić", a neke od njih postale su i teret crno-bijelima u drugom dijelu utakmice. Previše defanzivna forma postala je neodrživa kada su crveno-bijeli stigli do prednosti. Takođe, ostaće nejasno zašto su u 90. minutu igre na teren poslati Bogdan Kostić i posebno Bibars Natho - da li je iskusni stranac zaslužio devet minuta u ubjedljivom porazu na stadionu najvećeg rivala nakon svih ovih godina u Humskoj?

Ognjen Ugrešić (od 46. minuta) - 6

Ponudio je premalo najtalentovaniji fudbaler Partizana za ovakav meč. Jasno je da tim crno-bijelih za ovu utakmicu nije sklapan tako da on zablista ili bude u centru pažnje, ali fudbaler kojeg iz Humske ne žele da puste za manje od 15.000.000 evra uvijek mora da igra bolje nego što je to bio slučaj u ovom derbiju. Mora što prije da ga zaboravi.

Svi ostali rezervisti ostaće bez ocjene - Sebastijan Polter (od 77. minuta), Marko Lekić (od 77. minuta), Bibars Natho (od 90. minuta), Bogdan Kostić (od 90. minuta).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!