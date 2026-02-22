logo
Jug "Marakane" oštećen poslije požara na vječitom derbiju!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Južna tribina stadiona Crvene zvezde je vidno oštećena nakon 178. vječitog derbija.

Kako izgleda južna tribina nakon derbija Crvena zvezda Partizan Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Nakon što je Crvena zvezda savladala Partizan 3:0 (1:0) u 178. vječitom derbiju trebalo je vremena da se isprazni stadion Crvene zvezde. Kada su svi sa njega izašli vidjeli smo da je južna tribina na kojoj su bili navijači Partizana vidno oštećena.

Nije ni čudo kada se zna šta se tu sve desilo. Već na samom startu meča navijači Crvene zvezde su sa vrha juga raširili zastavu sa transparentom koju su potom navijači Partizana zapalili. Vidjeli smo i kako su sa juga odmah na početku utakmice kod jednog kornera poletjeli topovski udari.

Nakon toga uslijedio je još jedan prekid u drugom poluvremenu kada je poslije gola Marka Arnautovića za 2:0 zapaljen dio južne tribine. Morali su tada da reaguju vatrogasci, ali su srećom lokalizovali i brzo ugasili požar. Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte

00:32
Požar na jugu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Nakon tog požara na jugu u nekoliko navrata letjele su stolice ka atletskoj stazi stadiona "Rajko Mitić", a posliije svega se nakon izlaska Grobara sa tribine vidjelo da fali mnogo stolica te da su vidljivi tragovi velikog požara koji je bjesnio na tribini. Pogledajte kako je na kraju svega izgledala tribina:

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan fudbal vječiti derbi Superliga Srbije

