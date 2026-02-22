logo
Sudijska analiza derbija i 2 zamjerke Pavlu Iliću: Zdravko Jokić o penalu i poništenom golu Partizana

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bivši sudija Zdravko Jokić analizirao rad sudije Pavla Ilića i njegovih saradnika u 178. vječitom derbiju. Odluke su bile ispravne, ali dvije stvari mu je zamjerio.

Zdravko jokić o suđenju na utakmici Crvena zvezda Partizan Izvor: TV Arena sport/MN Press

Da li je bio penal za Partizan u 178. vječitom derbiju? Bivši sudija i kontrolor suđenja Zdravko Jokić rekao je da je bio, kao i da je opravdano poništen gol crno-bijelih poslije promašaja Milana Vukotića iz penala.

Jokić je imao druge zamjerke na račun sudije Pavla Ilića - da je trebalo da vidi sam i da odmah dosudi penal za Partizan, kao i da je trebalo da upozori igrače da ne prestupaju prilikom penala za crno-bijele.

Za početak, govorio je o dosuđenom penalu zbog faula Vasilija Kosova na Nikoli Simiću.

"Nije bilo sporno ni za koga od nas koji smo gledali da je bio prekršaj koji bi trebalo da se dosudi. Iznenadilo me je to da je sudija nije to dosudio, imao je vrlo dobar položaj, nije imao igrače ispred sebe i nije bio pokriven, već je stajao i gledao situaciju u kaznenom prostoru. Arbitar njegovog ranga i nivoa je to morao da vidi odmah i da dosudi kazneni udarac. VAR je intervenisao. On je bio u dilemi i to vidimo, jer je dosudio kazneni udarac čim je pogledao VAR".

Milan Vukotić nije iskoristio taj penal, golman Mateus je odbranio, a Partizanov centarfor Andrej Kostić je natrčao na odbijenu loptu i dao gol. Međutim, taj pogodak je poništen jer je Crnogorac nagazio liniju, što je prestup, objasnio je Jokić. Ovo je analiza te na momente konfuzne situacije derbija.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

"Kompletan tim, sudije i VAR sudije, striktno su poštovali pravila igre. Ovo je interesantna situacija, u našem duhu je da pričamo da li je nešto mogao ili ne da dosudi, da li je trebalo ili nije... Međutim, VAR sudija je postupio u duhu pravila, objasniću zbog čega. Prije toga bih rekao da sam imao primjedbu na dosuđivanje penala, a sada imam savjet, da bi sudija trebalo više da se bavi preventivnim radom i da obiđe kompletno igrače na liniji i da ih upozori da ne smiju da gaze linju. Četiri ili pet igrača nagazilo je liniju iz neznanja, misleći da to ne utiče. Kada stojiš na liniji kaznenog prostora, smatra se da si u tom prostoru."

"I za gledaoce bih objasnio, da se kod ofsajda gledaju glava, tijelo i noge, da li si preko ofsajd-linije. Kod kaznenog udarca gleda se samo stopalo, da li si ušao prije ili nisi. Ovde je otežavajuća okolnost to ako igrač nagazi liniju, uđe prije izvođenja kaznenog udarca i bude aktivan u odnosu na igru, a postigao je gol, onda se dosuđuje indirektni slobodni udarac."

Kada podvuče crtu ispod urađenog, Jokić daje pozitivnu ocjenu sudijskom timu.

"Kad sve pogledamo, mislim da je sudijski tim bio uspješan i dobar, da su striktno sprovodili pravila igre što se tiče značajnijih odluka. Utakmica nije bila teška za suđenje, nisu imali izazova u kaznenom prostoru, ponašanje igrača bilo je vrlo dobro, a u prvom poluvremenu bilo je samo 11 prekršaja. Za naše uslove, a pogotovo za derbi to je vrlo dobro."

Komentarisao je i sudijsku nadoknadu vremena.

"Nadoknadu reguliše sudija, njegov sat je odgovoran za vrijeme i niko drugi sem sudije ne računa to tako da se prihvata. Sudija je nadoknadio i četvrti sudija je pokazao minimum vremena koliko će se igrati. Nadoknada može da bude i duža zbog povrede, zamjene igrača, VAR odluke koje se čekaju, disciplinske mjere, namjerno odugovlačanje... Ovdje je bilo značajnijih razloga zbog događaja na terenu, petardi, požara. Ne znam koliko je pokazano vrijeme, ali to se uvijek obračunava i ne može da se da tu da primjedba sem da se vjeruje sudiji i njegovom satu."

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal FK Partizan Superliga Srbije vječiti derbi Zdravko Jokić

