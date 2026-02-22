Strahinja Eraković poslije derbija: "Pokazali smo da smo pet puta bolja ekipa"

Strahinja Eraković je bio jako kritičan kada je u pitanju njegov nastup na vječitom derbiju, ali je naglasio da smatra da je Crvena zvezda osjetno bolja ekipa od Partizana.

Strahinja Eraković je odigrao još jedan večiti derbi, kao i protiv Lila u Ligi Evrope pomogao je ekipi da sačuva mrežu Mateuša Magaljaeša netaknutu, ali je bio nezadovoljan svojom igrom. Nekoliko puta poslije meča je nopvinarima ponovio da nije odigrao kako od sebe očekuje.

"Bitna pobjeda, mislim da smo zasluženo pobijedili. Spremamo se za četvrtak. Sada nam je svaka sljedeća najbitnija. Hvala navijačima što su došli u ovolikom broju. Iskreno nisam najzadovoljniji kako sam igrao ja. Nema veze što smo pobijedili 3:0. Da ne budem sad nešto bezobrazan ali mislim da je to realan odnos snaga nas i njih trenutno. Mogli smo u prvom poluvremenu da igramo dosta bolje, mogao je rezultat da bude još veći. Poklonili smo im neke... Bezveze smo ih digli mojom greškom. Poslije smo imali još jednu grešku kod visokog presinga. Sem toga su bili bezopasni i mislim da smo pokazali da smo pet puta bolja ekipa od njih", rekao je poslije meča Eraković.

Nakon 1:0 protiv Lila u gostima sada je na "Marakani" pao Partizan, a u četvrtak na stadion "Rajko Mitić dolaze Francuzi na revanš. Ipak, nema mjesta za umor i negodovanje.

"Svi težimo da igramo u nekim top klubovima i nekim top ligama. Utakmice na tri dana su normalne, treba da se privikavamo tome. Svuda u svijetu se igra na tri dana, ne treba da to bude nikakav izgovor. Rekao sam i poslije Lila da sam tamo prošao pripreme do 25. januara, prije toga sam imao pauzu mjesec i po dana. Poslije toga sam igrao dvije ili tri utakmice ovdje. Nakon toga je bio Lil, pa sam osjetio da to nije još na 100 odsto mojih mogućmnosti. Danas iskreno nisam zadovoljan kako sam odigrao meč. U redu, nije bilo katastrofa, ali to može nmnogo bolje sa moje strane, ali bitno je da smo pobijedili", naglasio je defanzivac Crvene zvezde.

"Uvijek imamo najbolju moguću podršku, nedostajala mi je ta atmosfera", osvrnuo se kratko na atmosferu na stadionu, a onda je prokomentarisao i odličnu igru Vasilija Kostova:

"Kostov? Odličan. Koliko je golova dao, mnogo pomaže ekipi, dosta radi. Jako je mlad i pred njim je svijetla budućnost."

Na kraju su ga novinari pitali da li je poslije ove pobjede nad Partizanom gotova šampionska trka.

"Nije završeno, daleko od toga ima još dosta da se igra, ali mi ćemo se potruditi da bude još veća bodovna razlika", zavšio je Eraković.

