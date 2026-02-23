logo
Zvezda odmakla Partizanu kao nikad u istoriji: Najveća dominacija od kad se igraju vječiti derbiji 1

Zvezda odmakla Partizanu kao nikad u istoriji: Najveća dominacija od kad se igraju vječiti derbiji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
1

Crvena zvezda je pobjedom u 178. vječitom derbiju ispisala istoriju vječitog rivalstva sa Partizanom. Nikada nije imala veću prednost u broju pobjeda od trenutnih "plus 24".

Najveća razlika u pobjedama za Crvenu zvezdu u istoriji vječitih derbija Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Crvena zvezda je ostvarila 72. pobjedu u vječitim derbijima i sada ima 24 trijumfa više od Partizana u tom rivalstvu. Ujedno, to je i nova najveća razlika u pobjedama od četrdesetih godina, kada je započeto rivalstvo.

U ukupnom zbiru, Zvezda ima 72 pobjede u večitim derbijima, Partizan je i dalje na 48 pobjeda, a bez pobjednika je okonačno 58 derbija. "Razlika od 24 pobjede predstavlja najveću prednost u istoriji derbija", pohvalila se Zvezda poslije utakmice.

Crvena zvezda je trijumfom 3:0 na "Marakani" ostvarila treću pobjedu u derbijima u nizu, a čak petu u posljednjih šest utakmica. Aleksandar Katai i Vasilije Kostov bili su strijelci i asistenti, a dječački san ostvario je Marko Arnautović, takođe postigavši gol u pobjedi.

Poslije utakmice je emotivno slavio sa navijačima: 

Izvor: MN PRESS

Zvezda je trijumfom odmakla Partizanu četiri boda i sada je u odličnoj situaciji pred plej-of, u kojem će takođe biti domaćin 179. vječitog derbija ako prva prođe kroz cilj posle 30 kola. To je samo jedan od benefita za crveno-bijele, koji su ostvarili najubjedljiviju domaću pobjedu u derbijima još od 2008. godine i plesa Dejana Milovanovića po kiši za 4:1 u 132. vječitom derbiju.

Hmm

Sjecam se kada je prije jedno 12-13 godina Partizan prisao na -1.

