"Priča se svašta": Drulović progovorio o Peđi Mijatoviću i situaciji u Partizanu

Da li je odluka oko Nenada Stojakovića stigla kasno?

Izvor: Podkast AktuelA/Youtube/Printscreen

Legendarni fudbaler Partizana Ljubinko Drulović bez ustručavanja je govorio o situaciji u Partizanu nakon poraza u 178. vječitom derbiju i smjene trenera Nenada Stojakovića. Smatra da Peđa Mijatović i ostali članovi uprave hitno moraju da pronađu rješenje i prevaziđu ego kako bi se situacija u Humskoj konačno stabilizovala.

Drulović je imao priliku da razgovara sa Mijatovićem, ali mu se nimalo ne dopada njegove neslaganje sa Dankom Lazovićem.

"Malo sam razgovarao sa Peđom, bio sam na stadionu Partizana. Ja sam siguran da njemu nije bilo lako, ne samo njemu, nego svim ljudima koji su ušli u Partizan u ovoj situaciji, poslije tih promjena koje su se desile. To je sve proces. Meni se svidjelo to što su se vratili na Partizanovu školu i mislim da je to pametno jer smo ranije igrali dobro i Evropu i prvenstvo kada smo imali dosta naših igrača", rekao je Drulović u podkastu "Aktuela" i dodao:

Izvor: SS/© MN press, all rights reserved

"Mislim da mi uvijek imamo kvalitetne igrače koji znaju šta je Partizanov dres i šta je odgovornost. Međutim, čujemo, svašta se priča, međuljudski odnosu su jako važni, odnosi u klubu nisu dobri, čak i sam Peđa je to rekao. Vidjećemo da li će Skupština odrediti u kom smjeru će to da ide. To nije dobro, ljudi koji bi trebalo da rade u istom interesu, u istom cilju, imaju različite poglede na ono kako Partizan treba da izgleda u nekom budućem periodu. To sve skupa nije dobro za klub, ako žele uspjehe, sve mora da bude na jednom ozbiljnom nivou. Od same uprave kluba, ljudi moraju da budu jedinstveni, da svi imaju isti cilj."

Smatra da je predsjednik kluba Rasim Ljajić trebalo da bude "mirotvorac" i riješi razmirice nekadašnjih asova.

"Ja se nadam da će naći najbolje moguće rješenje. Rasim Ljajić kao predsjednik kluba je mogao da izniveliše jer je svima koji vole Partizan u cilju da Partizan bude kvalitetan dobar, da ljudi sa zadovoljstvom idu na utakmice i da pravi bolje rezultate. Sigurno će u jednom trenutku morati da sjednu i da se dogovore šta i kako dalje."

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nenad Stojaković u startu imao hendikep

Da li je smjena Nenada Stojakovića stigla kasno i da li je Blagojević nepravedno smijenjen?

"Srđan Blagojević je platio poraz od Mačve u Kupu, to Partizan sebi nije smio da dozvoli, a poslije poraz i od Čukaričkog. Mislim da je čovjek radio korektan posao u Partizanu. Više puta sam rekao da je Partitan u priču sa mlađim igračima trebalo da krene ranije, sad bi već imali ozbiljnu ekipu. Znam neke igrače Partizana koji su otišli kao slobodni igrači ili za male pare. Na primjer mali Aleksić (Milan) koji igra u Kragujevcu, igrao je u mladoj reprezentaciji kada sam ja bio selektor, poslije je otišao za tri miliona. Mirčetić, koji je isto bio fantastičan igrač, on je sada u Poljskoj, a Partizan nema sada takvog igrača. Imate više igrača iz Partizanove škole koji su otišli i drugi klubovi su profitirali. Dovodili su mnogo stranaca koji su bili ispod nivoa i bili su mnogo plaćeni."

Stojaković je imao veliki hendikep u startu.

"Nenad Stojaković je došao kao privremeno rješenje, on je bio ograničen do kraja sezone. Mislim da je to pogrešno jer jedno je kad igrači znaju da ćete ih trenirati duže ili kada ćete znati da ste tu samo sedam-osam mjeseci. Nije lako, pritisak postoji, morate igrače da uklopite u svoju viziju. Partizan je sam kriv za izgubljene bodove. IMT je zasluženo pobijedio na kraju polusezone, igrali smo ispod svakog nivoa", jasan je Drulović.

