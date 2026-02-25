logo
"Ivanić je trebalo da bude naš Saša Ilić": Drulović o nikad prežaljenoj situaciji u Partizanu

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Ljubinko Drulović prisjetio se kako je želio Mirka Ivanića u Partizanu, ali ga nije dobio.

Ljubinko Drulović htio da dovede Mirka Ivanića u Partizan Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Mirko Ivanić je već sedam godina u Crvenoj zvezdi i može se reći da je u tom periodu bio i njen najvažniji igrač uz Aleksandra Kataija. Početak nije bio lak, došao je u to vrijeme za ogroman novac (1,3 miliona evra), mučio se u prvim mjesecima, a zatim je postao važan šraf i kapiten kluba.

Ipak, malo je falilo da završi u Partizanu, bar tako tvrdi Ljubinko Drulović. Nekadašnji selektor Srbije i trener Partizana je ispričao da je Ivanića želio da dovede u Humsku kada je ovaj igrao za Vojvodinu.

"Imao bih šansu da dovedem igrače koje sam želio. Mi smo tada ciljali Mirka Ivanića koji je igrao za Vojvodinu. Partizan je imao spremnu ponudu, ali otišao je u BATE Borisov. On nam je bio potreban, da zamijeni Sašu Ilića u budućnosti. Poslije se još vratio u Zvezdu i vidimo šta danas znači crveno-bijelima. Nudili smo 1.200.000 ako se dobro sjećam, a tražili su 1.500.000. Vidio sam ga kao jednu od centralnih figura tima", rekao je Ljubinko Drulović u podkastu "Aktuela".

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kao što je poznato, Drulović je ostao samo 15 utakmica na klupi Partizana, završavajući prvi dio sezone 2015/16, poslije čega je otišao.

"Nisam imao sreću kao trener Partizana. Preuzeo sam ekipu sredinom jeseni.Nesrećni splet okolnosti dogodio se protiv Augzburga. Dobili smo crveni karton, primili gol u sudijskoj nadoknadi, Brašanac je imao sjajnu šansu, pogodili smo prečku... Igrali smo stvarno dobro i sa 10 igrača. Andrija Živković je isključen više od pola sata pred kraj. Bobadilja nam je onako dao gol… Šteta. Stefan Babović mi je tada rekao da će napustiti fudbal ako odem i stvarno je napustio fudbal. Rekao sam mu da mora da nastavi da igra. Nažalost mlad je završio karijeru. Da smo pobijedili vjerovatno bih ostao da budem trener", istakao je Drulović koji vjeruje da bi se mnogo toga poslije toga promijenilo da je ostao, a da je dobio Mirka Ivanića.

Podsjetimo, te zime je Ivanić otišao u BATE Borisov za milion evra, da bi se tri godine kasnije našao u Zvezdi za 300 hiljada evra više. Od tada je odigrao 289 utakmica za crveno-bijele i upisao 96 golova i 69 asistencija.

Tagovi

Mirko Ivanić fudbal FK Partizan Ljubinko Drulović

