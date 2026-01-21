Zvezda prelomila najvažniju odluku: I kapiten se ukrcao u avion za Švedsku

Kapiten FK Crvena zvezda Mirko Ivanić takođe je među putnicima za Malme, na utakmicu protiv Malmea u Ligi Evrope.

Izvor: MN PRESS

Dugo su razmišljali u Crvenoj zvezdi i prelomili - kapiten Mirko Ivanić konkuriše za tim koji će u četvrtak od 18.45 igrati protiv Malmea u pretposljednjem kolu ligaške faze Lige Evrope. Lider crveno-bijelih napustio je početkom januara pripreme u Antaliji zbog hronične povrede lista, postojala je nedoumica oko toga da li rizikovati i povesti ga u Švedsku "rovitog", ali je na kraju ipak odlučeno da on bude dio tima.

Na Zvezdinom spisku su: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Stefan Gudelj, Rodrigao, Stefan Leković, Miloš Veljković, Adem Avdić, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Vasilije Kostov, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Vladimir Lučić, Nemanja Radonjić, Aleksandar Katai, Marko Arnautović, Bruno Duarte.

"Mirko je već počeo (da trči i radi na terenu). Poslije toga treba donijeti odluku da li ćemo rizikovati ili ne. Imamo dosta utakmica do kraja sezone, pogotovo u periodu od 29. januara do 8. marta, kada gotovo na svaka četiri dana igramo mečeve. Možda imamo jednu dužu nedjelju, sve ostalo su utakmice na četiri dana. Da li rizikovati sa Mirkom zbog jedne utakmice koja je veoma bitna, a vjerujte mi da će svaka naredna biti još bitnija", zapitao se javno Dejan Stanković.

Ivanić je u Antaliji obnovio povredu lista noge, koja ga hronično muči duže vrijeme. Takođe, povrijeđen je i defanzivac Frenklin Tebo Učena i za njega nije bilo realno da bude deo tima koji će otputovati u Švedsku.

Podsjetimo, meč protiv Malmea nosi veliku važnost za Crvenu zvezdu i u njemu ima priliku da "ovjeri" plasman u nokaut f azu Lige Evrope. Na putu za Švedsku u ekspediciji Zvezde je i najuspješniji trener u istoriji KK Crvena zvezda, Dejan Radonjić.