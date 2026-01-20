logo
Stefan Gudelj potpisao za Crvenu zvezdu: Trebinjac oduševio Stankovića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dejan Stanković dobio pojačanje iz sopstvenih redova.

Stefan Gudelj potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pronašla pojačanje u svojim redovima, tokom pripremnog perioda u Antaliji. Talentovani defanzivac Stefan Gudelj (19) nametnuo se treneru Dejanu Stankoviću, pa ga je u Beogradu sačekao produžetak ugovor sa crveno-bijelima, koji očigledno ozbiljno računaju na njega u proljećnom dijelu sezone.

"Kao dijete sam sanjao da potpišem ugovor sa Crvenom zvezdom, naporno sam radio, na kraju se sve isplatilo. Zahvalio bih se klubu na povjerenju i ukazanoj prilici, daću sve od sebe da opravdam očekivanja. Mladi igrači u Crvenoj zvezdi danas dobijaju šansu, iskoristio sam priliku da se na pripremama dokažem i da se nametnem, a novi ugovor je nagrada za sve to", rekao je Gudelj nakon produžetka ugovora.

Stefan Gudelj je rođen 18. maja 2006. godine u Trebinju, a prve fudbalske korake napravio je u Leotaru. Nastavio je razvoj kroz mlađe kategorije Crvene zvezde, gdje je u omladinskoj selekciji nosio i kapitensku traku. Tokom jesenjeg dijela sezone 2025/26 mladi defanzivac se nalazio u protokolu za utakmice prvog tima, ali nije zabilježio zvaničan nastup.

Igrajući za razvojni tim Grafičar, pružao je zapažene partije i zaslužio poziv Dejana Stankovića. U januaru 2026. godine priključen je prvom timu Crvene zvezde na zimskim pripremama, gdje je ostavio izuzetan utisak i izborio se za mjesto u seniorskoj ekipi.

